Geosphere warnt: Temperaturen stürzen auf minus 20 Grad

Österreich steht vor einer markanten Kältewelle mit sinkenden Temperaturen und vereinzelten Schneefällen. Die erste Geosphere-Prognose 2024 kündigt winterliche Verhältnisse an.

Das neue Jahr beginnt mit einer markanten Kältewelle. Die erste Geosphere-Prognose 2024 kündigt eine längere winterliche Periode an. In den kommenden Tagen setzt sich eine kontinuierliche Abkühlung durch: Von anfänglichen Höchstwerten um sieben Grad plus sinken die Temperaturen bis zum Dienstag auf maximal null Grad. Nennenswerte Schneemengen werden zunächst nur vor dem Wochenende erwartet, danach dominiert sonniges Wetter, bevor besonders im Südosten erneut mit Niederschlägen zu rechnen ist.

Der Freitag präsentiert sich südlich des Alpenhauptkammes und im Südosten Österreichs sonnig, wobei sich in den Tälern hartnäckiger Nebel oder Hochnebel halten kann. In den nördlichen und östlichen Landesteilen überwiegen dagegen ganztägig die Wolken. An der Alpennordseite sowie von Oberösterreich bis ins westliche Niederösterreich fallen wiederholt Schneeschauer, im Bergland auch anhaltend. Der Westwind weht im Norden und Osten teilweise lebhaft. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus zwölf und plus einem Grad, in inneralpinen Lagen noch kälter. Tagsüber erwärmt es sich auf minus ein bis plus sieben Grad.

Wochenendwetter

Am Samstag herrscht zunächst weitverbreitet sonniges Wetter. Lediglich in Vorarlberg und im Tiroler Oberland ziehen vereinzelt dichtere Wolken durch, die kurze Schneeschauer bringen können. Im Laufe des Nachmittags breiten sich vom Südosten her zunehmend dichtere Wolkenfelder aus, die weitere Schneeschauer mit sich führen können. Der Wind kommt aus südlichen bis westlichen Richtungen und bläst vor allem im Norden und Osten mäßig bis lebhaft. Nach morgendlichen Tiefstwerten zwischen minus dreizehn und null Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf minus zwei bis plus sechs Grad.

Der Sonntag verwöhnt mit reichlich Sonnenschein, nur im Norden und Südosten halten sich bis zum mittleren Vormittag noch Wolkenfelder. Im Südosten können anfangs sogar noch vereinzelte Schneeflocken fallen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donautal bis gegen Mittag auch lebhaft, aus südlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die Morgenwerte liegen zwischen minus siebzehn Grad in Alpentälern und minus einem Grad im östlichen Flachland, am frühen Nachmittag zwischen minus fünf und plus vier Grad.

Frostige Wochenmitte

Auch der Montag bringt überwiegend Sonnenschein, allerdings ziehen entlang und südlich des Alpenhauptkammes im Tagesverlauf vermehrt Wolken auf, die gegen Abend stellenweise leichten Schneefall bringen können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südöstlichen bis westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus zwanzig und minus sechs Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen minus acht und plus einem Grad.

Im Westen Österreichs dominiert am Dienstag trockenes und häufig auch sonniges Wetter. Im übrigen Bundesgebiet zeigt sich der Himmel abgesehen von kurzen Auflockerungen meist wolkenverhangen, zeitweise ist mit leichtem, im Südosten auch mit mäßigem Schneefall zu rechnen. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand teilweise lebhaft, aus nordwestlichen bis östlichen Richtungen.

Die Tiefstwerte liegen bei minus sechzehn bis minus zwei Grad, die Tageshöchstwerte bei minus sieben bis null Grad.