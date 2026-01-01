Wettlauf der Neujahrsbabys: Dzeneta Pajalic kommt exakt um 00:01 zur Welt

Der Wettlauf um das erste Baby 2026 sorgt für Überraschungen: Während Tulln und Wien-Donaustadt ihre Neugeborenen feiern, meldet Salzburg eine Blitzgeburt – doch Bad Ischl setzt noch einen drauf.

Zunächst schien es, als würde Tulln (Niederösterreich) den begehrten Titel des ersten Babys im Jahr 2026 für sich verbuchen. Um 00:15 Uhr erblickte dort die kleine Luna das Licht der Welt. Nur sieben Minuten danach folgte Elio in der Klinik Wien-Donaustadt. Während andere Bundesländer sich mit ihren Neujahrsbabys deutlich mehr Zeit ließen, überraschte Salzburg: Den Angaben der Landeskliniken zufolge kam das dortige Neujahrsbaby im Universitätsklinikum Salzburg bereits eine Minute nach dem Jahreswechsel zur Welt.

Salzburger Überraschung

Die Geburt verlief nach anfänglicher Geduldsphase überraschend zügig. Die Wehen intensivierten sich kurz vor Mitternacht, und schon um 0:01 Uhr war die kleine Dzeneta da. Mutter Jalila Pajalic und ihr Neugeborenes sind wohlauf und entspannt.

Die Familie, die ursprünglich aus Salzburg stammt, lebt inzwischen im bayerischen Freilassing. „Eigentlich wollte der Vater noch das Silvesterfeuerwerk beobachten, doch dann überschlugen sich die Ereignisse“, berichtet die Mutter mit einem Lächeln. Das Neugeborene wiegt 2.900 Gramm bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern und reiht sich als jüngstes Familienmitglied hinter dem sechsjährigen Bruder Daris und der zweijährigen Schwester Dalja ein.

Punktlandung

Der Wettstreit um das erste Baby des Jahres gestaltete sich diesmal außergewöhnlich knapp: Wie später bekannt wurde, dürfte der Titel des österreichischen Neujahrsbabys nach Oberösterreich gehen.

Im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl kam Malia Ella exakt um 0:00 Uhr zur Welt.