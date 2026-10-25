Fünfer droht? Eine Warnung allein reicht nicht – was die Schule anbieten muss

„Ihr Kind steht auf einem Fünfer“: Diese Nachricht sorgt in vielen Familien für Stress. Doch die Schule muss bei einer drohenden negativen Semesterbeurteilung mehr anbieten als eine Warnung. Eltern und Schüler müssen Gelegenheit bekommen, gemeinsam mit der Lehrperson konkrete Schritte zur Verbesserung zu besprechen.

Nach den ersten Schulwochen stellen sich viele Familien die Frage, ob ihr Kind im Unterricht gut mitkommt. Wer Unsicherheiten bemerkt, muss nicht bis zur Schulnachricht warten. Gerade wenn sich Lernlücken zeigen, lohnt sich ein frühzeitiges Gespräch mit der zuständigen Lehrperson.

Für bestimmte Situationen schreibt das österreichische Schulunterrichtsgesetz ausdrücklich ein Frühwarnsystem vor. Dabei geht es nicht nur darum, Eltern über einen möglichen Fünfer zu informieren, sondern auch darum, eine negative Beurteilung möglichst noch zu verhindern.

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Rechtzeitig informieren

Die gesetzliche Verpflichtung greift, wenn die bisher erbrachten Leistungen in einem Pflichtgegenstand am Ende des Semesters mit „Nicht genügend“ zu beurteilen wären. Dann müssen die Erziehungsberechtigten unverzüglich verständigt werden.

Das gilt bereits im ersten Semester. Die Schule darf mit der notwendigen Information also nicht grundsätzlich bis kurz vor dem Jahreszeugnis warten. Entscheidend ist die konkrete Leistungssituation. Eine einzelne misslungene Schularbeit bedeutet allerdings nicht automatisch, dass auch die Semesterbeurteilung negativ ausfallen würde.

Eine allgemeine Novemberfrist für alle Frühwarnungen gibt es nicht. Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, muss die Verständigung unverzüglich erfolgen.

Mehr als warnen

Nach § 19 Absatz 3a Schulunterrichtsgesetz müssen die betroffenen Schüler und ihre Erziehungsberechtigten Gelegenheit zu einem beratenden Gespräch bekommen. Dabei sind Fördermaßnahmen zu erarbeiten und zu vereinbaren, die eine negative Beurteilung vermeiden sollen.

Dazu gehören beispielsweise die Analyse von Lernlücken, geeignete Fördermöglichkeiten, Förderunterrichtsangebote und mögliche Leistungsnachweise. Auch die individuellen Stärken des Kindes sollen berücksichtigt werden.

Mit der bloßen Mitteilung „Ein Fünfer droht“ ist dieses Beratungsangebot daher nicht erledigt. Im Gespräch sollte nachvollziehbar werden, wo die Schwierigkeiten liegen und welche konkreten Schritte helfen können.

Konkret nachfragen

Für Eltern ist eine möglichst genaue Beschreibung entscheidend. „In Mathematik fehlen Grundlagen“ hilft weniger als die Information, dass etwa beim Bruchrechnen oder beim Auflösen von Gleichungen bestimmte Kenntnisse fehlen.

Sinnvolle Fragen sind deshalb: Welche Leistungen begründen die Warnung? Welche Lernziele werden derzeit nicht erreicht? Welche Unterstützung bietet die Schule an? Und welche Leistungen kann das Kind noch erbringen, um eine Verbesserung zu zeigen?

Ebenso wichtig ist ein nächster Gesprächstermin. So lässt sich gemeinsam überprüfen, ob die vereinbarten Maßnahmen helfen oder angepasst werden müssen. Der offizielle Gesprächsleitfaden zum Frühwarnsystem empfiehlt konkrete Ziele, Zeitangaben und die Dokumentation von Fortschritten.

Eine kurze schriftliche Zusammenfassung kann Missverständnisse vermeiden. Sie ist eine praktische Empfehlung und keine zusätzliche gesetzliche Formpflicht.

Ursachen verstehen

Das Gespräch sollte sich nicht auf die Aufforderung beschränken, künftig mehr zu lernen. Wichtig ist auch, warum die Leistungen nachlassen. Fehlen einzelne Grundlagen? Funktioniert die Lernorganisation nicht? Oder benötigt das Kind eine andere Form der Unterstützung?

Je nach Situation kommen unterschiedliche schulische Fördermöglichkeiten infrage. Dazu können Förderkurse, individuelle Lernprogramme oder gezielte Unterstützung bei Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen gehören. Auch die Schulpsychologie kann zur Klärung der Situation und geeigneter Hilfen beitragen.

Ein pauschaler Anspruch auf kostenlose private Nachhilfe oder eine garantiert positive Note entsteht durch das Frühwarnsystem allerdings nicht. Die vereinbarten Maßnahmen müssen von Schule, Schülern und Eltern gemeinsam getragen werden.

Gespräch anstoßen

Wer selbst Kontakt aufnehmen möchte, kann beispielsweise schreiben: „Wir möchten besprechen, welche Lernziele derzeit nicht erreicht werden, welche Unterstützung möglich ist und welche Leistungen unser Kind noch erbringen kann. Bitte vereinbaren wir auch einen Termin, um die Fortschritte gemeinsam zu überprüfen.“

Dafür muss nicht erst eine Frühwarnung eintreffen. Wer bereits Schwierigkeiten bemerkt, kann frühzeitig einen Gesprächstermin mit der Fachlehrperson vereinbaren.

Kein endgültiger Fünfer

Eine Frühwarnung ist noch keine endgültige negative Note. Sie soll gerade ermöglichen, rechtzeitig gegenzusteuern. Welche Beurteilung am Ende gerechtfertigt ist, hängt von den maßgeblichen Leistungen ab.

Umgekehrt gilt: Eine fehlende Frühwarnung macht einen Fünfer nicht automatisch unzulässig. Diesen Grundsatz bestätigte das Bundesverwaltungsgericht erneut in einer Entscheidung vom 8. September 2026.

Im konkreten Fall war die Mutter über die drohende negative Beurteilung in einem bestimmten Unterrichtsgegenstand nicht entsprechend verständigt worden. Allein dieser Umstand machte die Leistungsbeurteilung jedoch nicht rechtswidrig. Die gesetzlich vorgeschriebene Information und die fachliche Beurteilung der Leistungen sind rechtlich zu unterscheiden.

Wenn Fragen bleiben

Erste Ansprechperson ist die zuständige Fachlehrperson beziehungsweise der Klassenvorstand. Lassen sich offene Fragen dort nicht klären, sollte die Schulleitung einbezogen werden. Bleibt am Schulstandort eine gemeinsame Lösung aus, kann die zuständige Bildungsdirektion weiterhelfen.

Bei volljährigen Schülern treten nach dem Schulunterrichtsgesetz die Schüler selbst an die Stelle der Erziehungsberechtigten. Eltern werden dann nicht automatisch wie bei minderjährigen Kindern informiert.

Für Familien ist deshalb vor allem eines sinnvoll: früh nachfragen und konkrete Unterstützung vereinbaren. So bleibt mehr Zeit, um Lernlücken zu schließen, als wenn Schwierigkeiten erst unmittelbar vor der Beurteilung besprochen werden.