Horror-Explosion in Bar: Mindestens zehn Tote bei Silvesterparty (VIDEOS)

Während Hunderte den Jahreswechsel feierten, verwandelte sich die Neujahrsnacht in Crans-Montana in eine Tragödie. Die Explosion in der Constellation Bar erschüttert die Schweiz.

Bei einer verheerenden Explosion in der Schweiz sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Neujahrsnacht in der Constellation Bar im bekannten Alpen-Skiort Crans-Montana. Zehn weitere Personen wurden verletzt, als es gegen 1:30 Uhr zu der Detonation kam, während Gäste den Jahreswechsel feierten. Die genaue Ursache ist noch ungeklärt, wobei Berichte über mögliche Feuerwerkskörper als Auslöser von den Behörden bislang nicht bestätigt wurden.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich nach Angaben des Schweizer Radiosenders Rhone FM mehr als hundert Menschen in dem Lokal auf. Ein Augenzeuge berichtete von einem Großaufgebot an Rettungskräften mit zahlreichen Krankenwagen und mehreren Hubschraubern am Unglücksort. „Es gab eine Explosion unbekannten Ursprungs. Es gibt mehrere Verletzte und mehrere Tote. Der Einsatz läuft noch“, erklärte Gaetan Lathion, Sprecher der Walliser Polizei.

Einsatz vor Ort

„Das Feuer brach heute Morgen gegen 1.30 Uhr in einer Bar namens ‚Le Constellation‘ aus“, präzisierte Polizeisprecher Lathion. „Mehr als hundert Menschen befanden sich im Gebäude, und wir sehen viele Verletzte und viele Tote.“ Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ist vor Ort, um den Betroffenen zu helfen.

Für besorgte Angehörige wurde eine Hotline sowie ein Empfangszentrum eingerichtet. Die Schweizer Polizei kündigte für 10 Uhr eine Pressekonferenz an, um weitere Details bekannt zu geben. Die betroffene Constellation Bar verfügt über eine Kapazität von bis zu 300 Personen und eine kleine Terrasse. Regulär hätte die Bar um 2 Uhr schließen sollen – etwa 30 Minuten nach Ausbruch des Feuers.

Medizinische Notlage

Die medizinische Versorgung der Opfer stellt die Region vor große Herausforderungen. Ein Arzt des Schweizer Luftrettungsdienstes teilte lokalen Medien mit, dass die Krankenhäuser mit Brandopfern „überlastet“ seien. Crans-Montana, ein bei britischen Touristen beliebtes Luxus-Skigebiet etwa zwei Stunden von Bern entfernt, wurde weiträumig abgesperrt. Über dem Unglücksort richteten die Behörden eine Flugverbotszone ein.

Die Krankenhäuser der Westschweiz stehen durch den Massenanfall von Verletzten unter erheblichem Druck. Sie appellierten an die Bevölkerung: „Bitte zeigen Sie Solidarität und verzichten Sie am 1. Jänner auf riskante Aktivitäten.“

Crans-Montana zählt mit seinen 140 Kilometer Pisten zu den bedeutenden Skigebieten der Schweiz. Der Ort liegt im Herzen der Alpen, nur 40 Kilometer nördlich des Matterhorns. Für Ende Jänner ist dort der prestigeträchtige FIS-Weltcup im Speedski geplant.