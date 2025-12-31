Bombe mitten in Floridsdorf: Hunderte Kilo Pyro in Wohngebiet entdeckt

Hunderte Kilogramm Pyrotechnik in einem Wiener Geschäftslokal entdeckt – mitten im Wohngebiet. Die illegale Lagerung hätte fatale Folgen haben können.

Bei einer Routinekontrolle machten Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen eine beunruhigende Entdeckung in Wien-Floridsdorf: In einem Geschäftslokal lagerten mehrere hundert Kilogramm Pyrotechnik – völlig illegal und mit erheblichem Gefahrenpotenzial für das umliegende Gebiet.

Die behördliche Kontrollaktion, an der neben der Gruppe Sofortmaßnahmen auch die Wiener Polizei, das Magistratische Bezirksamt Wien-Floridsdorf und die MA 36 beteiligt waren, förderte ein alarmierendes Sicherheitsrisiko zutage. Im Brandfall oder bei einer Explosion wären nicht nur Anwohner, sondern auch Mitarbeiter und Kunden des Geschäfts unmittelbar gefährdet gewesen.

Massive Gefährdung

Walter Hillerer, der die Gruppe Sofortmaßnahmen leitet, wies auf die besondere Brisanz der Situation hin. Die Lagerung derart großer Mengen Pyrotechnik in einem dicht besiedelten Wohngebiet stelle ein massives Risiko dar. Eine Explosion hätte verheerende Auswirkungen auf die gesamte Umgebung haben können.

Die Feuerwehr Wien transportiert die beschlagnahmten Feuerwerkskörper nun fachgerecht ab und bringt sie an einen sicheren Verwahrungsort.

Angesichts der Gefährdungslage werden die Kontrollen auch in Zukunft mit hoher Intensität fortgeführt.