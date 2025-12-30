Silvester – Wie sich Wiens Einsatzkräfte auf den Jahreswechsel vorbereiten

Terrorwarnstufe 4, verstärkte Polizeipräsenz und 180 zusätzliche Beamte – Österreichs Sicherheitskräfte bereiten sich auf eine der intensivsten Nächte des Jahres vor.

Für den bevorstehenden Jahreswechsel rüstet die österreichische Polizei mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen auf. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bezeichnete die Silvesternacht als eine der arbeitsintensivsten Phasen für die Exekutive im ganzen Jahr. Neben dem Wiener Silvesterpfad stehen auch sämtliche Veranstaltungen in den Bundesländern unter erhöhter Beobachtung. Angesichts der international angespannten Sicherheitslage und der in Österreich weiterhin geltenden Terrorwarnstufe 4 setzt die Polizei auf ein Konzept aus verdeckter und sichtbarer Präsenz. Für den konkreten Silvestertag liegen jedoch keine spezifischen Bedrohungshinweise vor.

Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) verwies auf aktuelle Polizeiaktionen. Noch am selben Tag hätten Beamte des Staatsschutzes Durchsuchungen durchgeführt, bei denen nicht zugelassene Waffen und Feuerwerkskörper beschlagnahmt wurden. Zudem seien präventive Gespräche zur Sensibilisierung geführt worden.

Sowohl die politischen Vertreter als auch die Einsatzorganisationen zeigten sich zuversichtlich für einen friedlichen Verlauf der Silvesterfeiern. Man sei zwar auf alle Szenarien vorbereitet, hoffe jedoch gemeinsam auf einen ruhigen Einsatzverlauf mit wenigen Zwischenfällen.

Verstärkte Polizeipräsenz

Zur Unterstützung der Wiener Polizei werden 180 zusätzliche Beamte aus Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und Niederösterreich eingesetzt. Die Überwachung erfolgt auch mittels Drohnen und Videotechnik. Für das Areal des Silvesterpfades gilt laut Csefan eine Durchsuchungsverordnung, die von Mittag bis sechs Uhr morgens des Neujahrstages in Kraft ist. Diese Maßnahme diene dazu, potenziell gefährliche Gegenstände zu identifizieren und sicherzustellen. Darunter fallen neben Waffen und Pyrotechnik auch Gegenstände wie Gassprays oder Laserpointer, wie der Polizeivertreter am Platz am Hof in Wien gegenüber Journalisten erläuterte.

Die Exekutive wird zudem die Einhaltung der pyrotechnischen Vorschriften kontrollieren. Bei kürzlich durchgeführten Schwerpunktkontrollen wurden bereits über 1.000 nicht zugelassene Feuerwerkskörper aus dem Verkehr gezogen.

Rettungskräfte bereit

Bei den Wiener Silvesterfeierlichkeiten arbeiten erstmals alle großen Rettungsorganisationen gemeinsam. Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes, kündigte den Einsatz von rund 100 freiwilligen und hauptberuflichen Notfallsanitätern sowie vier Notärzten in der Wiener Innenstadt an.

Dimitris Nagl vom Wiener Roten Kreuz versicherte eine umfassende Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte.