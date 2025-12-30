China-Deal: Neue Autobahnstrecke in Bosnien und Herzegowina kommt!

Chinesische Investoren bringen den Balkan auf die Überholspur: Ein neuer Millionenvertrag besiegelt den nächsten Autobahnabschnitt in der Republika Srpska.

In der Republika Srpska wurde ein weiterer bedeutender Infrastrukturvertrag mit chinesischen Partnern unterzeichnet. Das Abkommen besiegelt den Bau des 17 Kilometer langen Autobahnabschnitts zwischen Bijeljina und Brčko mit einem Gesamtvolumen von 274 Millionen Konvertiblen Mark (KM) ohne Mehrwertsteuer. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte durch Radovan Višković, amtierender Direktor des öffentlichen Unternehmens „Autoputevi Republike Srpske“, und Li Gang, Direktor des chinesischen Unternehmens China Overseas. Višković betonte die herausragende Bedeutung dieses Projekts für die Region und hob die erfolgreiche Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen hervor.

„Für die Republika Srpska und ‚Autoputevi‘ ist heute ein Meilenstein erreicht“, erklärte Višković. „Mit der Unterzeichnung des Vertrags für den 17 Kilometer langen Autobahnabschnitt von Bijeljina nach Brčko im Wert von 274 Millionen KM ohne Mehrwertsteuer setzen wir unsere Infrastrukturoffensive fort. Erst vor einer Woche haben wir den Finanzierungsvertrag für die Strecke von Vukosavlje nach Brčko mit einem Volumen von rund 650 Millionen KM unterschrieben. Dies ist ein außerordentlicher Erfolg. Der chinesischen Regierung gebührt unser aufrichtiger Dank für ihre beständige Unterstützung bei unseren Infrastrukturvorhaben.“

Chinesische Partnerschaft

Das aktuelle Projekt markiert bereits das sechste Vorhaben, das chinesische Unternehmen in der Republika Srpska realisieren, und rundet gleichzeitig einen umfangreichen Investitionszyklus vor den bevorstehenden Feiertagen ab. „Mit Frühlingsbeginn startet die Republika Srpska bereits in eine intensive Investitionsphase. Nach dreijährigen Verhandlungen können wir nun mit Zufriedenheit verkünden, dass wir diese erfolgreich zum Abschluss gebracht haben“, so Višković.

Regionale Entwicklung

Li Gang, Direktor von China Overseas, unterstrich die weitreichende Bedeutung des Projekts für die regionale Entwicklung: „Der Bau dieses Autobahnabschnitts wird die Verkehrsanbindung deutlich verbessern und die wirtschaftliche Entfaltung der Region vorantreiben.“ Die Bevölkerung profitiert von schnelleren und effizienteren Reisemöglichkeiten, während sich für die lokalen Gemeinden neue Entwicklungsperspektiven eröffnen.

Er fügte hinzu, dass die Unterzeichnung des Kreditvertrags einen entscheidenden Schritt zur Projektumsetzung darstelle und bekräftigte das Engagement seines Unternehmens, weiterhin zum Wohlstand der Region beizutragen.