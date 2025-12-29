Schienen-Revolution im Anmarsch – So viele Millionen wird Kroatien investieren

Kroatiens Schienennetz steht vor dem größten Modernisierungsschub seit Jahrzehnten. Mit fast 684 Millionen Euro will die Regierung das veraltete Bahnsystem revolutionieren.

Die kroatische Regierung wird in den kommenden Jahren eine massive Finanzspritze in ihr Schienennetz investieren. Für 2026 und 2027 sind insgesamt knapp 684 Millionen Euro vorgesehen, um das landesweite Eisenbahnsystem grundlegend zu modernisieren. Laut Vecernji list soll diese Großinvestition im Rahmen des Nationalen Eisenbahninfrastruktur-Entwicklungsplans die Transportkapazitäten steigern sowie Sicherheit, Geschwindigkeit und Servicequalität des Bahnverkehrs deutlich verbessern.

Die Finanzierung verteilt sich auf zwei Jahre: 318 Millionen Euro fließen 2026, weitere 365 Millionen Euro folgen 2027. Die Mittel stammen aus einer Kombination von Staatshaushalt, EU-Förderungen und Eigenmitteln der Kroatischen Eisenbahnen (HŽ).

Das Herzstück des Programms bildet die umfassende Erneuerung und Modernisierung des Schienennetzes. Insgesamt sollen 439 Kilometer Bahnstrecke erneuert und weitere 222 Kilometer modernisiert werden. Für diesen Kernbereich sind 580 Millionen Euro eingeplant – davon 275 Millionen Euro im Jahr 2026 und 305 Millionen Euro im Folgejahr.

Strategische Korridore

Als strategische Schlüsselprojekte von nationaler Bedeutung wurden mehrere zentrale Bahnkorridore definiert. Dazu zählen die Verbindungen Zagreb – slowenische Grenze (Richtung Ljubljana), Zagreb – Dugo Selo, Dugo Selo – ungarische Grenze (Richtung Budapest), Zagreb – Karlovac – Rijeka, Dugo Selo – Novska sowie die Eisenbahnknotenpunkte Zagreb und Rijeka. Auch die Strecken von der ungarischen Grenze über Osijek zur bosnischen Grenze sowie Ostarije – Knin – Split gelten als essenziell für die nationale und internationale Vernetzung sowie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Auf regionaler und lokaler Ebene umfassen die Modernisierungspläne Strecken wie Varazdin – Dalj, Cakovec – Varazdin – Zagreb und die Wiederbelebung der Bahnlinien in Istrien. Auch die Verbindung Cakovec – Kotoriba sowie zahlreiche weitere Strecken, Bahnhöfe und Haltestellen landesweit sollen erneuert werden. Die Regierung verspricht sich von diesen Maßnahmen höhere Reisegeschwindigkeiten, kürzere Fahrzeiten und einen besseren Service – mit dem Ziel, mehr Passagiere zu gewinnen und die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs zu stärken.

Sicherheit und Häfen

Für Sicherheitsverbesserungen im Bahnverkehr sind zusätzlich 35,8 Millionen Euro vorgesehen. Während die Containerterminals in Rijeka derzeit noch ausreichende Kapazitäten für die kommenden Jahre bieten, hat die wachsende Nachfrage bereits Pläne für einen neuen Hafen auf der Insel Krk samt möglichem Bahnanschluss angestoßen. Dies würde mit den geplanten Modernisierungsmaßnahmen für die Bahnstrecke Skradnik – Krasica – Tijani harmonieren.

In den übrigen Häfen Kroatiens will die Regierung zunächst die Eigentums- und Verwaltungsverhältnisse der Grundstücke klären und parallel dazu die Hafeninfrastruktur an aktuelle Nutzungsprofile und künftige Anforderungen anpassen.