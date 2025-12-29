Terzic zerlegt ÖFB-Star – Lebensstil von Arnautovic ein Problem

Der Generaldirektor von Roter Stern Belgrad, Zvezdan Terzic, hat sich mit deutlichen Worten zur bisherigen Bilanz von Stürmerstar Marko Arnautovic geäußert. Der österreichische Nationalspieler, der als größte Verstärkung in der Vereinsgeschichte gilt, konnte die hochgesteckten Erwartungen bislang nur bedingt erfüllen. In 17 Einsätzen für den serbischen Traditionsklub steuerte der 35-Jährige vier Tore und fünf Vorlagen bei.

⇢ Serbische Medien befeuern Gerüchte: So steht es um Dragovic-Comeback



Deutliche Kritik

Im Interview mit „Mozzart Sport“ machte Terzic aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: „Ja, ich habe mehr erwartet. Er hatte zahlreiche Verletzungen. Aber er sollte sich fragen, warum er sich ständig verletzt. Liegt es an den überschüssigen Kilogrammen oder vielleicht an der Ernährungsweise und dem Lebensstil?“ Der Klubchef enthüllte zudem, dass der neue Trainer Dejan Stankovic bereits ein klärendes Gespräch mit dem ehemaligen Inter Mailand-Profi geführt habe.

⇢ Arnautovic trifft auf alten Inter-Kumpel – Stankovic übernimmt Roter Stern

