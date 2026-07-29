Urlauber aufgepasst: Extreme Hitze erreicht Kroatien und Italien

Urlauber aufgepasst: Kroatien, Italien und Slowenien stehen vor einer extremen Hitzewelle – mit Folgen, die bis weit in den August reichen.

Für die kommenden Tage wurden in 15 europäischen Ländern die höchsten Warnstufen vor gefährlichen Wetterbedingungen ausgegeben – darunter auch in den bei Kärntnern und Steirern besonders beliebten Urlaubsdestinationen Italien, Kroatien und Slowenien. Meteorologen rechnen mit Temperaturen von über 40 Grad, die bis zu zwei Wochen anhalten könnten.

Italiens Hitzezentrum

Für Italien prognostiziert der Wetterdienst iLMeteo.it, dass Florenz mit 41 Grad zum Hitzezentrum des Landes wird. Abseits davon werden die Höchstwerte im Tagesdurchschnitt zwischen 38 und 40 Grad erwartet. Der Beginn der Hitzewelle wird für Mittwoch angesetzt, ein spürbarer Temperaturrückgang erst für den 10. August.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bereits jetzt blicken Italiens Meteorologen mit wachsender Sorge auf die Entwicklung. „Die vierte Hitzewelle kommt! Temperaturen bis zu 40 Grad für zwei Wochen“, titelte der Corriere della Sera. Lorenzo Tedici von iLMeteo.it geht davon aus, dass die Temperaturen um 7 bis 8 Grad über dem saisonalen Durchschnitt liegen werden.

„Dieser Sommer ist offiziell auf dem besten Weg, den berüchtigten Sommer 2003 zu übertreffen, einen Rekord, den wir insbesondere für Mittel- und Norditalien für unerreichbar hielten“, so Tedici. „Es wird eine lange, besorgniserregende Phase von mindestens zwei Wochen sein. Die atmosphärische Dynamik zeigt deutlich, das Klima Nordafrikas hat sich entschieden, in unsere Breitengrade zu ziehen und sich in Spanien, Frankreich und Italien dauerhaft niederzulassen.“

Kroatien und Slowenien

Auch der kroatische Meteorologe Ivan Solic warnt vor extremen Werten im Zuge der nunmehr vierten Hitzewelle des Jahres. Besonders Dalmatien dürfte laut Solic von der Hitze hart getroffen werden, doch auch im Landesinneren sind sehr hohe Temperaturen zu erwarten. „Das Atmen wird in Dalmatien zunehmend schwieriger. Und nicht nur dort, sondern auch im kontinentalen Teil des Landes, wo die Lufttemperaturen laut Prognosemodellen extreme 40 Grad übersteigen könnten.“

Auch in der ersten Augustwoche sei mit anhaltend extremen Temperaturen zu rechnen. „Das wird nicht nur ein oder zwei Tage dauern, nicht nur diese Woche, sondern voraussichtlich bis Mitte August und vielleicht sogar länger“, sagte der Meteorologe Dusko Kraljev aus Zadar gegenüber HRT. Der kroatische Wetterdienst DHMZ warnt, dass die Hitzegefahr in weiten Teilen des Landes gegen Ende der Woche deutlich zunimmt.

Für Donnerstag gilt eine mäßige Hitzewarnung für die Regionen Knin, Rijeka, Split und Dubrovnik, bevor am Freitag die höchste Warnstufe auf das gesamte Staatsgebiet ausgeweitet wird. Dem slowenischen Wetterdienst Arso zufolge erreicht die neue Hitzewelle Slowenien am Mittwoch und wird voraussichtlich mindestens zehn Tage andauern. Die höchsten Temperaturen werden ab dem kommenden Freitag erwartet und sollen zumindest bis zum darauffolgenden Donnerstag bestehen bleiben, wobei aktuelle Modellberechnungen Höchstwerte um die 40 Grad ausweisen.

Bei vergleichsweise trockener Luft ist auch in den Nächten kaum Abkühlung zu erwarten – Tropennächte mit Temperaturen über 20 Grad eingeschlossen.