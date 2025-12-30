Flucht vor Trump? Welche Staatsbürgerschaft George Clooney jetzt hat

Die Familie Clooney hat einen neuen Pass: Wie aus einem im französischen Amtsblatt veröffentlichten Dekret hervorgeht, wurden George Clooney, seine Ehefrau Amal und die gemeinsamen Kinder in Frankreich eingebürgert. Der in den USA geborene Hollywoodstar, seine aus dem Libanon stammende Frau sowie die in London zur Welt gekommenen Zwillinge Ella und Alexander sind nun offiziell französische Staatsbürger.

Das Ehepaar hat sich vor einigen Jahren bewusst für ein Leben in Südfrankreich entschieden. Der 64-jährige Schauspieler und die 47-jährige Menschenrechtsanwältin bewohnen mit ihren achtjährigen Kindern einen Bauernhof zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence, den sie Medienberichten zufolge im Sommer 2021 erworben haben. In einem Gespräch mit dem Sender RTL schwärmte der Oscar-Preisträger von seinem neuen Zuhause: „Der glücklichste Ort für uns ist dieser Bauernhof, auf dem die Kinder Spaß haben, so wie ich es als Kind in Kentucky hatte.“ Ich liebe unser Leben dort wirklich sehr.“

Privatsphäre-Vorteil

Anfang Dezember hatte der Schauspieler bereits angedeutet, was er am Leben in Frankreich besonders schätzt: den Schutz der Privatsphäre seiner Familie. „Hier werden keine Fotos von Kindern gemacht. Es gibt keine Paparazzi, die sich vor den Schultoren verstecken.“ Das ist für uns das Wichtigste“, erklärte Clooney damals und hob die strengen Datenschutzgesetze des Landes positiv hervor.

Politische Hintergründe

Hinter der Einbürgerung könnten jedoch auch andere Motive stehen. Der bekennende Demokrat Clooney geriet in der Vergangenheit mehrfach mit Donald Trump und konservativen Medien in Konflikt. Seine Frau Amal war 2024 Teil eines Expertengremiums, das den Internationalen Strafgerichtshof zu Haftbefehlen gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und Hamas-Führungspersonen beriet. Die „Financial Times“ berichtete, dass das britische Außenministerium Anfang des Jänners vor möglichen US-Sanktionen warnte – bis hin zu einem potenziellen Einreiseverbot.

Obwohl George Clooney als US-Bürger rechtlich nicht direkt betroffen wäre, würde ein solches Verbot gegen seine Frau ein gemeinsames Leben in den Vereinigten Staaten unmöglich machen.