Leihmutterskandal: Mindestens 14 Kinder misshandelt, Ehepaar verhaftet

32 Kameras, 14 Kinder, ein Ehepaar – was Ermittler in einer Villa in Arcadia dokumentierten, lässt kaum Worte zu.

In einer Villa im kalifornischen Arcadia wurden ein 66-jähriger Mann und seine 39-jährige Ehefrau festgenommen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Guojun Xuan (66) und Silvia Zhang (39). Der Vorwurf: die Misshandlung von mindestens 14 Kindern, darunter Säuglinge. Ihnen werden unter anderem Verschwörung zum Kindesmissbrauch und die Einschüchterung von Zeugen vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen über die von ihnen betriebene Agentur Mark Surrogacy Investment LLC zahlreiche Kinder in ihrem Haus untergebracht haben.

Haus des Grauens

32 in der Villa installierte Überwachungskameras lieferten den Ermittlern entscheidendes Beweismaterial. Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman bezeichnete das Anwesen bei einer Pressekonferenz als „Haus des Grauens“. Den Kindern sei eine äußerst harte Erziehung aufgezwungen worden, körperliche Bestrafungen eingeschlossen.

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Sechs Kindermädchen sollen ausdrücklich dazu angehalten worden sein, die Kinder mit Gewalt zu disziplinieren. Auf den Kameraaufnahmen ist zu sehen, wie Kindermädchen auch mit Stöcken und einem Schuh auf die jungen Opfer einschlagen.

Frühe Hinweise

Erste Hinweise auf die Zustände in dem Haus hatten die Behörden bereits im Jahr 2025 erreicht, als ein Säugling mit schwerwiegenden Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Die damaligen Ermittlungen ergaben zwar keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, hatten jedoch zur Folge, dass die betroffenen Kinder in die Obhut der Jugendbehörde übergeben wurden.

Eine der beteiligten Kindermädchen steht wegen Körperverletzung unter Verdacht und ist derzeit flüchtig.