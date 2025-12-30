Zwei Trainer tot: Box-Star Anthony Joshua in schweren Autounfall verwickelt (VIDEO)

Zwei Tote, ein zerstörter Luxus-SUV und ein verletzter Box-Champion – der schwere Verkehrsunfall von Anthony Joshua in Nigeria erschüttert die Sportwelt.

Der Box-Champion Anthony Joshua erlitt am Montag einen schweren Verkehrsunfall auf der Lagos-Ibadan-Schnellstraße nahe Shagamu in Nigeria. Der 36-jährige Sportler saß mit vier weiteren Personen in einem Lexus-SUV, als das Fahrzeug mit einem am Straßenrand stehenden Lastwagen zusammenstieß. Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben, während Joshua mit leichteren Verletzungen davonkam und sich laut Angaben der nigerianischen Straßenverkehrssicherheits-Behörde (FRSC) in stabilem Zustand befindet.

Nach Einschätzung der Behörden war überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für den Unfall. Der Fahrer verlor offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in den geparkten Lkw. Der stellvertretende FRSC-Marschall Olusegun Ogungbemide erklärte: „Die Hauptursachen für den Unfall waren überhöhte Geschwindigkeit und unzulässiges Überholen.“

Tragische Verluste

Mittlerweile wurden die Identitäten der beiden Todesopfer bekannt gegeben. Es handelt sich um Joshuas Athletik-Trainer Sina Ghami und Kevin „Latif“ Ayodele. Diese Information bestätigte Joshuas Manager Eddie Hearn in einem Instagram-Post: „Anthony Joshua war heute früh in Lagos, Nigeria, in einen Verkehrsunfall verwickelt. Mit tiefer Trauer wurde bestätigt, dass zwei enge Freunde und Teammitglieder, Sina Ghami und Latif Ayodele, auf tragische Weise ums Leben gekommen sind.“

In seiner Mitteilung fügte Hearn hinzu: „Matchroom Boxing und 258 BXG können bestätigen, dass Anthony bei dem Unfall Verletzungen erlitten hat und zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Er befindet sich in einem stabilen Zustand und wird zur Beobachtung dort bleiben. Unser tiefstes Beileid und unsere Gebete gelten den Familien und Freunden aller Betroffenen – und wir bitten darum, ihre Privatsphäre in dieser unglaublich schwierigen Zeit zu respektieren.“

Vor der offiziellen Bestätigung hatte bereits Internet-Star Jake Paul, der kurz vor Weihnachten gegen Joshua im Ring stand, auf der Plattform X seine Anteilnahme ausgedrückt. Paul schrieb: „Ruht in Frieden, Sina Ghami und Kevin „Latif/Latz“ Ayodele. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihren Familien, Freunden und bei AJ (Anthony Joshua).“

Letzte Momente

Nur wenige Stunden vor dem Unfall teilte Joshua auf Instagram noch eine Story, in der er mit Kevin Ayodele beim Tischtennis zu sehen war. Der genaue Zeitpunkt der Aufnahme ist allerdings nicht bekannt.

Auch Sina Ghami hatte in seiner Instagram-Story Eindrücke aus Nigeria geteilt. Er postete Bilder eines Mitsubishi-SUV mit der Ortsmarkierung „Lagos, Nigeria“. Britischen Medienberichten zufolge könnte dieses Fahrzeug zum Konvoi von Joshua gehört haben.

Das Luxusfahrzeug, in dem Joshua zum Unfallzeitpunkt saß, wurde bei dem Zusammenstoß völlig zerstört. Auf Bildern ist neben dem Wrack ein Polizeifahrzeug zu sehen.

Joshua hielt sich nach seinem kürzlich ausgetragenen Kampf gegen Jake Paul zu einem Urlaub in Nigeria auf, dem Herkunftsland seiner Eltern.