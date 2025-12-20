1 Jahr nach Tyson-Kampf Jake Paul im Ring K.o. geschlagen – Doppelter Kieferbruch! (VIDEOS)

Vom Trash-Talk zur harten Realität: Anthony Joshua schickt Internet-Star Jake Paul nach zähem Kampf mit einer krachenden Rechten auf die Bretter – ein Sieg mit Anlaufschwierigkeiten.

Anthony Joshua setzte im Kaseya Center von Miami den erwarteten Schlusspunkt, doch der Weg dorthin war steiniger als gedacht. Der 36-jährige Ex-Weltmeister schickte Internet-Star Jake Paul (28) in der sechsten Runde mit einer krachenden Rechten auf die Bretter – ein Knockout, der nach zähem Kampfverlauf fast erlösend wirkte.

„Es war nicht die beste Performance. Es hat länger gedauert als gedacht. Jake Paul hat meinen Respekt“, gestand Joshua nach dem Sieg im Ring. Der bezwungene Paul zeigte sich trotz der Niederlage gefasst: „Ich fühle mich gut. Ich habe alles gegeben. Anthony ist ein großartiger Kämpfer und ich habe ordentlich aufs Maul bekommen. Ich glaube, mein Kiefer ist gebrochen.“ Auf Instagram bestätigte der Youtuber im Krankenhaus seinen Verdacht. Das Röntgenbild zeigt sogar einen doppelten Kieferbruch

Vor dem Duell hatte Joshua noch vollmundig verkündet: „Wenn ich es in 10 Sekunden beenden kann, werde ich es tun.“ Die Realität sah anders aus. In den Anfangsrunden fand der Brite kaum Mittel gegen den wendigen Paul. Nach drei Durchgängen standen magere acht Treffer auf Joshuas Konto. Zwar lag AJ bei den Punktrichtern durchgehend vorn, doch von Dominanz keine Spur.

Entscheidender Knockout

Erst als Paul in Runde fünf Konditionsprobleme offenbarte, kam Joshua besser ins Gefecht. Mitte der sechsten Runde dann die Entscheidung: Joshua drängte seinen Kontrahenten an die Seile und landete einen präzisen Volltreffer mit der Rechten. Paul ging zu Boden, schaffte es nicht mehr auf die Beine und wurde ausgezählt.

Für den Briten bedeutet dieser Sieg 15 Monate nach seiner brutalen K.o.-Niederlage gegen Landsmann Daniel Dubois (28) ein zwar nicht glanzvolles, aber erfolgreiches Comeback – genau das, was die Boxwelt von ihm erwartet hatte. Beide Akteure können mit dem Abend zufrieden sein: Joshua als Sieger und Paul mit der Erkenntnis, sechs Runden gegen einen ehemaligen Schwergewichts-Champion bestanden zu haben.

Joshua brachte beeindruckende körperliche Vorteile mit in den Ring. Mit seinen 13 Zentimetern Größenvorteil und trotz Gewichtslimit (111 kg) noch immer 12 Kilogramm mehr Kampfgewicht als der 1,85 Meter große Paul. Finanziell gehen beide als Gewinner aus dem Spektakel. Branchenkenner schätzten die Gesamtbörse auf rund 160 Millionen Euro, wovon etwa 78 Millionen an Joshua und sogar noch etwas mehr (circa 82 Millionen) an Paul fließen dürften.

Zäher Kampfverlauf

Der Kampf begann mit einem selbstbewussten Joshua, der sofort das Zentrum des Rings besetzte, während Paul in der Peripherie blieb und um seinen Gegner herumtänzelte. Der Olympiasieger suchte nach der optimalen Distanz, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Zur Mitte der ersten Runde landeten beide nach einem Clinch auf dem Boden.

Mit Beginn der dritten Runde wagte Paul eine eigene Offensive und platzierte einen linken Haken. Ansonsten blieb es ereignisarm. Joshuas Trefferbilanz stand bei mageren acht, Paul hatte vier Schläge ins Ziel gebracht. In Runde vier versuchte sich Paul weiter mit sporadischen Aktionen, um sich anschließend sofort zu ducken oder den Clinch zu suchen.

Joshua fand weiterhin kein Mittel, probierte es mit einem Aufwärtshaken – vergeblich. Nach einem weiteren Clinch fanden sich beide erneut am Boden wieder. Von einem hochklassigen Boxkampf konnte keine Rede sein. Joshua haderte zunehmend mit Pauls Taktik des ständigen Abducken und setzte sich frustriert in seine Ecke.

In der fünften Runde lag Joshua auf den Punktzetteln deutlich vorne und landete endlich eine wirkungsvolle Rechte. Paul zeigte nun deutliche Ermüdungserscheinungen und geriet ins Wanken. Er beschränkte sich nur noch auf Rückzugsbewegungen. Nach einem Treffer wurde er angezählt, doch Joshua konnte nicht nachlegen. Schließlich, im sechsten Durchgang, war Paul völlig erschöpft und wurde von Joshua mit einer wuchtigen Rechten zu Boden geschickt.

Von diesem Niederschlag erholte sich der Internet-Star nicht mehr und wurde ausgezählt.