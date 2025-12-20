Vater verletzt Offenes Kaminrohr löst Inferno aus – Mutter rettet sich mit Kindern ins Freie

2 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Rauchgeruch alarmierte die Familie, doch der Vater konnte die Flammen nicht mehr eindämmen. Ein offenes Kaminrohr löste den folgenschweren Hausbrand in Tirol aus.

Ein Familienvater aus Inzing erlitt am Freitagnachmittag eine Rauchgasvergiftung bei einem Wohnhausbrand im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Seine 37-jährige Ehefrau sowie die beiden Söhne im Alter von drei und sechs Jahren blieben unverletzt. Das Feuer verursachte beträchtlichen Sachschaden am Gebäude, konnte jedoch von den alarmierten Feuerwehren aus Inzing und Zirl rasch eingedämmt werden.

Der Vorfall nahm seinen Anfang, als die Frau gegen 14 Uhr Rauchgeruch wahrnahm. Ihr Ehemann begab sich daraufhin auf die Suche nach der Ursache und entdeckte starken Rauch, der aus dem Kellerbereich aufstieg. Die Flammen hatten sich in einem Abstellraum neben der Garage entwickelt. Trotz eines Löschversuchs mit einem Feuerlöscher musste der 41-Jährige seinen Einsatz wegen der immer dichter werdenden Rauchschwaden abbrechen. Die gesamte Familie verließ anschließend das Haus.

⇢ Radio explodiert im Keller: 83-Jähriger im Spital (FOTOS)



Feuerwehr-Einsatz

Mit fünf Fahrzeugen und etwa 45 Einsatzkräften rückten die Feuerwehrleute an und brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Nach Ermittlungen der Polizei dürfte ein offenes Kaminrohr im betroffenen Abstellraum den Brand ausgelöst haben. Der 41-jährige Familienvater wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.

⇢ Flammen-Falle in Favoriten: 9 Menschen aus Rauchhaus gerettet



„Als wahrscheinliche Brandursache gilt ein offenes Kaminrohr im Abstellraum“, erklärte die Polizei in einer Aussendung.