Politik Düstere Warnung Selenskyjs: Dieses Land soll Putins nächstes Ziel sein

20. Dezember 2025

Selenskyj warnt in Warschau vor düsterer Zukunft: Sollte Russland in der Ukraine siegen, könnte Polen das nächste Ziel sein. Die Nachbarländer müssen zusammenstehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während seines Warschau-Besuchs eindringlich vor einer möglichen russischen Aggression gegen Polen gewarnt, sollte Moskau in der Ukraine erfolgreich sein. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Staatspräsidenten Karol Nawrocki erklärte Selenskyj: „Ohne unsere Unabhängigkeit wird Moskau unweigerlich nach Polen und tiefer nach Europa vordringen.“ Der ukrainische Staatschef unterstrich dabei die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen den Nachbarländern mit den Worten: „Deshalb ist es wichtig, dass wir existieren, dass Sie existieren, dass die Ukraine und Polen existieren und dass wir zusammenstehen.“

Polens Schlüsselrolle

Polen, das sowohl der Europäischen Union als auch der NATO angehört, grenzt direkt an die Ukraine, Belarus sowie an die russische Exklave Kaliningrad. Das Land hat sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges als einer der wichtigsten Verbündeten Kiews positioniert und leistet umfangreiche Unterstützung für die Ukraine.