Prozess Jahrelang Ehefrau betäubt und vergewaltigt – Die Videos davon teilte er mit Tausenden

2 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Während seine Frau betäubt war, vergingen sich fremde Männer an ihr – organisiert vom eigenen Ehemann. Das Landgericht Aachen verhängte nun ein hartes Urteil.

Ein 61-jähriger Mann wurde in Aachen (Nordrhein-Westfalen) zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine Ehefrau über mehrere Jahre hinweg betäubt und sexuell missbraucht hatte. Das Gericht sprach den Angeklagten in sechs Fällen der Vergewaltigung, drei Fällen der sexuellen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung sowie 30-facher Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs schuldig. Der als Hausmeister tätige Mann hatte die Übergriffe gefilmt und das Material in Internetforen sowie Gruppenchats geteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; der Beschuldigte befindet sich seit Februar in Untersuchungshaft.

Die Straftaten ereigneten sich laut Gerichtsentscheidung zwischen 2018 und 2024 im gemeinsamen Wohnbereich des Ehepaares. Der Verurteilte stellte die Aufnahmen der Übergriffe in Online-Netzwerken zur Verfügung. In den Telegram-Gruppen, in denen der Mann verkehrte, wurden Partnerinnen systematisch anderen Männern für sexuelle Übergriffe angeboten. Diese Gruppen umfassten nach Angaben deutscher Medien mehrere tausend Mitglieder.

Nicht-öffentliche Verhandlung

Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Deutschen Medienberichten zufolge räumte der Angeklagte die meisten Tatvorwürfe ein. Der Fall weist deutliche Ähnlichkeiten zum Fall Gisèle Pelicot in Frankreich auf.

Ähnlicher Fall

Dort wurde vor einem Jahr Dominique Pelicot zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine damalige Ehefrau regelmäßig mit Medikamenten bewusstlos gemacht und gemeinsam mit anderen Männern, die er über einschlägige Internetforen rekrutiert hatte, missbraucht hatte. In diesem Verfahren wurden neben dem Haupttäter 50 weitere Männer zu Haftstrafen verurteilt. Gisèle Pelicot hatte auf einem öffentlichen Prozess bestanden, um, wie sie sagte, „damit die Scham die Seite wechselt“.

