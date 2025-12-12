Klinik-Horror: Videos zeigen Pfleger-Übergriffe auf Komapatienten – Kind betroffen

Bewusstlose Patienten wurden zum Opfer – ein Krankenpfleger soll sie in mehreren NRW-Kliniken sexuell missbraucht haben. Unter den Betroffenen ist auch ein Kind.

Ein 32-jähriger Krankenpfleger aus Dortmund muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Essen hat Anklage gegen den Mann erhoben, der im Verdacht steht, mehrere Patienten sexuell missbraucht zu haben. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen an wehrlosen Personen verübt worden sein, die sich unter Vollnarkose befanden oder im künstlichen Koma lagen. Unter den Betroffenen befindet sich auch ein 14-jähriges Kind.

Der Anklage zufolge erstreckt sich der Tatzeitraum von April 2017 bis August 2025. Insgesamt sollen fünf Patienten betroffen sein – vier Frauen und ein Mann im Alter zwischen 14 und 43 Jahren. Als Tatort wird unter anderem das Universitätsklinikum Essen genannt. Der Beschuldigte war zuvor als Leiharbeiter einer Zeitarbeitsfirma in verschiedenen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen tätig, darunter in Münster, Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund.

⇢ Sexueller Missbrauch hinter Klinik-Mauern – Ermittlungen laufen



Hilflose Opfer

Wie die “Bild” berichtet, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts Essen, dass es sich um Vergewaltigungen an Menschen handle, die sich in einem hilflosen und bewusstlosen Zustand befanden.

Belastendes Beweismaterial

Auf dem Mobiltelefon des Intensiv- und Anästhesiepflegers entdeckten die Ermittler Bild- und Videomaterial, das die Taten dokumentieren soll. Der Pfleger soll dieses Material an eine 30-jährige Bekannte weitergeleitet haben, die nun wegen Beihilfe mitangeklagt ist.

Dem Hauptbeschuldigten wird zusätzlich vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen und verbreitet zu haben.