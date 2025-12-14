Radio explodiert im Keller: 83-Jähriger im Spital (FOTOS)

Ein defektes Radio löste am Samstagabend einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in St. Lorenzen im Mürztal aus. Bei dem Vorfall erlitt ein 83-jähriger Hausbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und musste im LKH Hochsteiermark am Standort Bruck an der Mur ambulant versorgt werden. Eine weitere Bewohnerin wurde gegen 22 Uhr durch intensiven Brandgeruch aus dem Schlaf gerissen.

Nach der Entdeckung des Feuers im Kellerbereich verständigte sie umgehend die Einsatzkräfte.

Feuerwehreinsatz

Insgesamt 24 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren St. Lorenzen im Mürztal und St. Marein im Mürztal rückten zum Brandort aus und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen. Während die Frau unverletzt blieb, wurde das Wohngebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Technischer Defekt

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, dürfte jedoch durch eine bestehende Versicherung abgedeckt sein.

Nach Angaben der Polizei Steiermark führte ein technischer Defekt an einem Radio zu dem Brandausbruch.

