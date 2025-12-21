Boxkampf Titanplatten im Kiefer, Zähne entfernt: YouTuber Paul nach Knockout operiert

3 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

Anthony Joshua setzte im Millionen-Dollar-Duell gegen Internet-Star Jake Paul ein deutliches Ausrufezeichen. Der frühere Box-Weltmeister aus Großbritannien schickte seinen amerikanischen Kontrahenten in der sechsten Runde mit einem krachenden Rechts-Links-Kombinationsschlag auf die Bretter. Nach dem K.o.-Sieg in Miami blickt der 36-jährige Brite bereits auf größere Herausforderungen. Paul hingegen musste mit schwerem Gesichtsschaden ins Krankenhaus eingeliefert werden.

„Es war nicht die beste Leistung“, räumte Joshua nach dem Kampf ein. „Aber das Ziel war es, Jake Paul zu erwischen, ihn festzunageln und ihm wehzutun.“ Diese Strategie habe er konsequent verfolgt: „Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber die Rechte hat schließlich ihr Ziel gefunden.“

Sportliche Peinlichkeit

Der von Netflix übertragene Schlagabtausch im Kaseya Center in Miami entwickelte sich phasenweise zur sportlichen Peinlichkeit. Paul suchte mehrfach sein Heil in Clinches und klammerte sich verzweifelt an Joshuas Beinen fest. Selbst Ringrichter Christopher Young verlor irgendwann die Geduld und ermahnte beide Boxer in Runde vier deutlich: „Die Fans haben nicht bezahlt, um diesen Mist zu sehen.“

Mit zunehmender Kampfdauer schwanden Pauls Kräfte merklich, während Joshua immer besser ins Rollen kam. Nachdem der Brite seinen Gegner in der fünften Runde bereits zweimal zu Boden geschickt hatte, folgte in Durchgang sechs das endgültige Aus. Joshua drängte den Amerikaner in die Ecke, landete zunächst eine wuchtige Linke und setzte dann mit einer präzisen Rechten zum Kinn nach, die Paul bewusstlos auf die Matte beförderte.

⇢ Jake Paul im Ring K.o. geschlagen – Doppelter Kieferbruch! (VIDEOS)



Der geschlagene Internet-Star musste direkt ins Krankenhaus transportiert werden, wo die Diagnose einen doppelten Kieferbruch ergab. Über soziale Medien teilte Paul später ein aufschlussreiches Röntgenbild und informierte seine Fans über die Operation. „Die OP ist gut verlaufen, danke für all die Liebe und Unterstützung. Auf jeder Seite sind mir zwei Titanplatten implantiert worden. Einige Zähne wurden entfernt. Ich darf sieben Tage lang nur Flüssiges zu mir nehmen“, erklärte der 28-Jährige via Instagram, wo er sowohl ein Foto aus dem Krankenbett als auch die Röntgenaufnahme seines zweifach gebrochenen Kiefers veröffentlichte.

Joshuas Zukunftspläne

Joshua richtete seinen Fokus derweil bereits auf die Zukunft und einen möglichen Showdown gegen Ex-Champion Tyson Fury. „Wir haben den Rost abgeschüttelt, ich kann es kaum erwarten, voller Schwung ins Jahr 2026 zu starten“, erklärte Joshua, der für den Kampf mindestens 30 Millionen Dollar kassiert haben soll. „Wenn Tyson Fury es wirklich ernst meint, dann sollten wir die Handschuhe anziehen und kämpfen.“

Für den Briten war es der 29. Erfolg im 33. Profikampf bei vier Niederlagen. Der Mann, der 2017 Wladimir Klitschko in den Ruhestand boxte, kämpft nach mehreren Rückschlägen um seine Rückkehr an die Spitze des Schwergewichts.

⇢ Wenn er will, tötet er ihn“: Box-Profi warnt vor Joshua-Paul-Showdown



2019 hatte Joshua seine Titel überraschend an Andy Ruiz Jr. verloren. Zwar holte er die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF im Rückkampf zurück, musste sie aber 2021 an Alexander Usyk abgeben. Im vergangenen September unterlag er zudem IBF-Champion Daniel Dubois durch K.o.

Paul kassierte indes erst seine zweite Niederlage im 14. Profikampf. Der Influencer hatte im November 2024 für Schlagzeilen gesorgt, als er gegen Box-Legende Mike Tyson (59) triumphierte.