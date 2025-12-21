Am helllichten Tag Nach Attacke auf Seniorin: 5-Jährige entführt und auf Parktoilette missbraucht

2 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

Ein Unbekannter griff am helllichten Tag eine 69-jährige Frau in einem öffentlichen Park in Basel (Schweiz) an und entführte anschließend ein fünfjähriges Mädchen, das sich in ihrer Begleitung befand.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen Mittag in der Oekolampadmatte, einer Parkanlage im Stadtgebiet. Nach dem Angriff auf die Seniorin verschleppte der Täter das Kind in eine nahegelegene Toilettenanlage, wo er laut Staatsanwaltschaft eine sexuelle Handlung an dem Kind vornahm.

Die Verletzten wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Aus Gründen des Opferschutzes gab die Polizei nicht bekannt, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die Seniorin und das Mädchen zueinander stehen. Trotz einer umfangreichen Fahndungsaktion konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Die Ermittlungsbehörden haben nun ein Phantombild veröffentlicht. Der Gesuchte wird als etwa 25-jähriger Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein, ein rundes Gesicht und schwarze Locken haben. Zudem wird seine Hautfarbe als braun, aber nicht dunkel, beschrieben.

Zum Tatzeitpunkt trug er komplett schwarze Kleidung und machte einen gepflegten Eindruck. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und sind besonders an Videoaufnahmen interessiert, die am Donnerstag, 18. Dezember, zwischen 12:00 und 12:30 Uhr im Bereich des mutmaßlichen Fluchtweges entstanden sein könnten.

Zeugenaufruf

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft in Basel unter der Telefonnummer 0041/61 267 71 11 oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Der Mann flüchtete zu Fuß, als sich die Tür der Toilettenanlage öffnete.