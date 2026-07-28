Gratis essen für Kinder: Diese Restaurants schenken Familien den Hunger

Familienessen im Restaurant muss kein Budgetkiller sein – mehrere Betriebe in Wien und Salzburg machen es möglich.

Gemeinsame Restaurantbesuche mit der ganzen Familie schlagen schnell merklich ins Budget. Mehrere Gastronomiebetriebe und Hotelrestaurants haben darauf reagiert und bieten aktuell Gratisverpflegung oder spürbare Preisnachlässe für Kinder an. Wer die jeweiligen Konditionen im Vorfeld kennt, kann beim nächsten Familienessen erheblich sparen.

Wiener Angebote

Die Wiener Brandauer-Gastronomie startet in den Sommerferien eine familienfreundliche Sparaktion: Sobald zwei Erwachsene reguläre Gerichte bestellen, erhalten Kinder ihre Speisen aus dem Kindermenü ohne Aufpreis. Berechtigt sind Kinder bis einschließlich 15 Jahre; der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 4. Juli bis zum 6. September 2026. Bedingung für die Inanspruchnahme ist das Ausdrucken und Vorzeigen eines Gutscheins vor Ort. Gültig ist das Angebot an den vier Wiener Standorten Schlossbräu, Gerngross, Bierbögen und Bierstube.

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Regelmäßige Ersparnisse winken Familien auch in den schwedischen Restaurants von IKEA Österreich. Löst ein erwachsenes IKEA-Family-Mitglied ein warmes Hauptgericht zum Mindestpreis von 4,99 Euro ein, erhalten bis zu zwei Kinder ihr Kindermenü gratis dazu. Das Angebot gilt für Kinder bis zwölf Jahre und läuft nach Angaben von IKEA bis auf Widerruf. Eine IKEA-Family-Mitgliedschaft ist zwar Voraussetzung, lässt sich jedoch kostenlos beantragen. Zu beachten ist, dass die Aktion ausschließlich im schwedischen Restaurant gilt – nicht im Bistro oder im Schwedenshop. Für Familien mit mehreren Kindern lässt sich der Vorteil noch ausweiten: Bestellen beide Erwachsene ein entsprechendes Hauptgericht, können bis zu vier Kinder ein kostenloses Kindermenü erhalten.

Nicht vollständig kostenlos, aber zu einem deutlich reduzierten Preis können Kinder in den Ferien im Restaurant Zum Englischen Reiter im Wiener Prater speisen. Laut aktueller Ferienaktion ist dort jeden Dienstag Kindertag: Von 10 bis 18 Uhr werden sämtliche Kinderspeisen zum Einheitspreis von 5,50 Euro angeboten. Das ermäßigte Angebot gilt ausschließlich für Kinder und lässt sich gut mit einem Ausflug in den Prater verbinden. Eltern sollten dabei einkalkulieren, dass Fahrgeschäfte und andere Freizeitangebote vor Ort zusätzliche Kosten verursachen.

Hotelrestaurants

Das Holiday Inn Wien City in Wien-Margareten führt auf seiner offiziellen Website „Kinder essen gratis“ als Familienleistung an. Das Hotel verfügt über ein eigenes Restaurant; das Angebot richtet sich vorrangig an Hotelgäste. Da die österreichische Hotelseite keine vollständigen Angaben zu Altersgrenzen, Mahlzeiten und erforderlichen Buchungsraten enthält, sollten Familien die genauen Konditionen vor einer Reservierung direkt beim Hotel erfragen.

Im Holiday Inn Salzburg City übernimmt das Haus das Frühstück für bis zu zwei Kinder im Alter von maximal zwölf Jahren. Voraussetzung ist die Begleitung durch einen Erwachsenen, der entweder den vollen Frühstückspreis entrichtet oder eine Übernachtung mit inkludiertem Frühstück gebucht hat. Das Angebot spricht damit vor allem Familien an, die einen Kurzaufenthalt in Salzburg planen. Bei zwei Kindern und mehreren Übernachtungen kann die Ersparnis insgesamt beträchtlich ausfallen.

Bei Familienaktionen empfiehlt sich ein genauer Blick auf die jeweiligen Bedingungen. Manche Angebote sind auf bestimmte Wochentage, den Ferienzeitraum oder die gleichzeitige Bestellung eines Erwachsenen-Hauptgerichts beschränkt. Darüber hinaus können Mitgliedskarten, Gutscheine oder eine Voranmeldung erforderlich sein. Da Gastronomiebetriebe ihre Aktionen kurzfristig anpassen oder vorzeitig einstellen können, lohnt es sich, das jeweilige Angebot unmittelbar vor dem Besuch noch einmal auf der offiziellen Website oder telefonisch zu überprüfen.

Stand der Angebote: 28. Juli 2026.