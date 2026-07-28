Die besten Zwischenstopps auf dem Weg nach Serbien, Bosnien oder Kroatien

Zwischen Wien und der Adria liegen mehr als Kilometer – wer die Route kennt, macht aus der Pflichtpause ein echtes Erlebnis.

Stundenlange Autobahnfahrten, überfüllte Rastplätze und unruhige Kinder auf der Rückbank – die Reise von Österreich auf den Balkan kann mitunter kräftezehrend sein. Dabei befinden sich entlang der gängigsten Routen zahlreiche Städte, Burgen und Ausflugsziele, die sich ohne nennenswerten Umweg als Zwischenstopp anbieten. Viele Reisende, die von Österreich nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien aufbrechen, planen Pausen erst dann ein, wenn Hunger, Erschöpfung oder ein leerer Tank dazu zwingen – was im Sommer nicht selten auf einer überfüllten Autobahnraststätte endet.

Sinnvoller ist eine vorausschauende Planung: Längere Stopps sollten bereits vor der Abfahrt festgelegt werden. Der ÖAMTC empfiehlt bei langen Autofahrten etwa alle zwei Stunden eine Pause von rund 15 Minuten. Bei Familienreisen können bewusst ausgewählte Zwischenstopps zusätzlich dazu beitragen, Unruhe, Langeweile und Reiseübelkeit bei Kindern zu verringern. Welcher Stopp am besten passt, hängt jedoch von der jeweiligen Route ab: Für Kroatien-Urlauber bietet sich eine Pause in Slowenien an, während Reisende nach Serbien über Ungarn besser in Kecskemét oder Szeged halten.

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Stopps via Slowenien

Ptuj liegt an der zentralen Straßenverbindung Wien–Graz–Zagreb und eignet sich daher besonders für all jene, die über die Steiermark und Slowenien nach Kroatien oder Bosnien reisen. Die älteste Stadt Sloweniens erstreckt sich an der Drau und wird vom weithin sichtbaren Schloss Ptuj überragt. Wer nur kurz pausieren möchte, findet im Spaziergang durch die Altstadt und entlang des Flussufers eine angenehme Abwechslung.

Mit etwas mehr Zeit lohnt sich der Aufstieg zum Schloss, von dem aus sich ein weiter Blick über die roten Dächer und die umliegende Landschaft bietet. Mehrere öffentliche Parkplätze stehen in Ptuj zur Verfügung; vom Park-and-Ride-Platz am Zadružni trg verbindet ein kostenloser Stadtbus die Altstadt, die Therme und den Parkplatz miteinander. Familien, die mehrere Stunden rasten oder sogar eine Zwischenübernachtung einplanen, finden in der Terme Ptuj ein breites Angebot – darunter Wasserrutschen, ein Wellenbecken, einen Strömungskanal und Innenbecken.

Wer aus Westösterreich oder über den Karawankentunnel in Richtung Istrien und Kvarner unterwegs ist, kann Ljubljana als ausgedehntere Zwischenpause einplanen. Die slowenische Hauptstadt ist kompakt genug, um in einer Pause Teile der Altstadt, die Uferpromenade und die Burg zu erkunden. Die Burg von Ljubljana ist per Standseilbahn erreichbar und bietet neben dem Panoramablick mehrere Ausstellungen, Gastronomie und familienorientierte Programme.

Ljubljana Tourismus empfiehlt Familien unter anderem Bootsfahrten, Museen und spezielle Kinderangebote. Autofahrer sollten es vermeiden, direkt im historischen Zentrum nach einem Parkplatz zu suchen. Von Norden und Nordosten kommend stehen Park-and-Ride-Anlagen bereit, von denen aus die Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist. Ljubljana eignet sich besonders für Reisende, die aus der notwendigen Pause einen kleinen Stadtausflug gestalten möchten – für einen Stopp von lediglich 20 Minuten wäre der Abstecher allerdings zu aufwendig.

Für viele Familien wird die Fahrt von Zagreb in Richtung Dalmatien zunehmend eintönig. Karlovac zählt deshalb zu den sinnvollsten Haltepunkten vor der langen Weiterfahrt über die kroatische A1. Die bekannteste Familienattraktion ist Aquatika, Kroatiens einziger vollständig auf Süßwasser ausgerichteter Aquariumskomplex, in dem Fische und Lebensräume aus kroatischen Flüssen und Seen gezeigt werden.

Das Aquarium liegt an der Korana und lässt sich gut mit einem Spaziergang am Flussufer verbinden. Laut Tourismusverband ist Aquatika während der Sommeröffnungszeiten täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet; Erwachsene zahlen derzeit 12 Euro, Kinder zwischen drei und 14 Jahren sieben Euro. Öffnungszeiten und Preise sollten vor der Abfahrt dennoch noch einmal geprüft werden.

Wer kein Aquarium besuchen möchte, kann die Pause auch einfach an der Korana verbringen – Karlovac verfügt über zahlreiche Parks und Grünflächen, die im Sommer Schatten und Bewegungsraum bieten. Für Familien ist Karlovac damit häufig die bessere Wahl als eine weitere Autobahnraststätte: Kinder können sich austoben und erleben dabei gleichzeitig etwas.

Wer von Zagreb auf der A3 weiter ostwärts fährt, passiert Slavonski Brod. Die Stadt liegt direkt an der Save, gegenüber von Bosanski Brod, und bietet sich sowohl vor der Weiterfahrt nach Bosnien als auch auf dem Weg Richtung Belgrad als Stopp an. Zentraler Anlaufpunkt ist die Festung Brod – eine weitläufige barocke Grenzfestung, die zwischen 1715 und 1780 errichtet wurde und einst Teil des habsburgischen Verteidigungssystems an der damaligen Grenze zum Osmanischen Reich war.

Heute beherbergt das Gelände kulturelle Einrichtungen und Ausstellungen. Im Anschluss bietet sich ein Spaziergang entlang der Save an. Familien, die länger verweilen möchten, finden in der Sport- und Erholungszone Vijus außerdem Schwimmbäder, Radwege und Zugänge zum Flussstrand Poloj. Die Festungsanlage bietet dabei viel Raum zum Gehen, ohne dass eine ausgedehnte Besichtigung zwingend erforderlich wäre.

Stopps via Ungarn

Kecskemét gehört zu den praktischsten Zwischenstopps für Reisende, die von Österreich über Budapest nach Serbien fahren. Die Stadt liegt rund 85 Kilometer südlich der ungarischen Hauptstadt und ist über die M5 erreichbar. Im Zentrum reihen sich sehenswerte Jugendstilgebäude, Plätze, Cafés und Eisdielen auf engem Raum aneinander – was Kecskemét eher für einen kurzen Spaziergang und eine Mahlzeit als für ein umfangreiches Besichtigungsprogramm empfiehlt.

Der offizielle Stadtführer hebt neben der historischen Innenstadt auch Programme und Workshops für Kinder hervor. Besonders sinnvoll ist der Halt, wenn Budapest bereits hinter sich gelassen wurde und Fahrer oder Kinder eine echte Erholungspause benötigen. Wer kurz zuvor im Stau rund um Budapest gestanden ist, sollte den Stopp nicht unnötig weit hinauszögern. Kecskemét liegt ungefähr an jener Stelle der langen Strecke Richtung serbische Grenze, an der die Konzentration erfahrungsgemäß nachlässt.

Szeged liegt kurz vor der ungarisch-serbischen Grenze und ist damit ein strategisch günstiger Zwischenstopp – besonders dann, wenn am Grenzübergang Röszke–Horgos längere Wartezeiten zu erwarten sind. Für eine kürzere Rast eignen sich der Széchenyi-Platz, die Fußgängerzone, der Dóm-Platz und das Ufer der Theiß, die die offizielle Tourismusroute zu einem kompakten Stadtrundgang verbindet. Familien mit mehr Zeit können das Napfényfürdő Aquapolis besuchen, das Attraktionen für verschiedene Altersgruppen bietet – darunter zwei große Röhrenrutschen mit einer Länge von 223 beziehungsweise 272 Metern.

Eine weitere Möglichkeit ist der Zoo von Szeged, der sich auf seltene und gefährdete Tierarten spezialisiert hat. Im Juli und August ist die Anlage laut aktuellem Jahresplan bis 20 Uhr geöffnet, wobei der Kassenschluss bereits um 19 Uhr erfolgt. Der Vorteil von Szeged liegt darin, dass Reisende hier essen, tanken und sich bewegen können, bevor sie sich möglicherweise in eine längere Grenzkolonne einreihen.

Wer nach der Einreise nach Serbien noch bis Belgrad oder weiter in den Süden fährt, kann bei Novi Sad die Festung Petrovaradin besuchen. Sie thront oberhalb der Donau und gilt als eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auf dem Festungsgelände befinden sich der markante Uhrturm, Museen, Galerien, Künstlerateliers sowie Cafés und Restaurants; von den Mauern aus eröffnet sich ein weiter Blick über die Donau und Novi Sad.

Für Reisende, deren Ziel Novi Sad oder die nähere Umgebung ist, handelt es sich freilich nicht mehr um einen Zwischenstopp. Wer hingegen noch nach Belgrad, Kragujevac, Nis oder weiter in den Süden fährt, kann hier vor der letzten Etappe eine ausgedehnte Pause einlegen. Petrovaradin verbindet Bewegung, Aussicht und Gastronomie – ohne dass dafür zwingend eine Eintrittskarte erforderlich ist.

Für Reisende aus Wien, Graz oder Niederösterreich Richtung Zagreb, Dalmatien oder Bosnien ist Ptuj in der Regel die praktischste erste größere Pause. Auf dem weiteren Weg zur Adria bietet sich Karlovac an, während Slavonski Brod für Fahrten nach Bosnien und über die kroatische A3 nach Serbien besser gelegen ist. Wer Serbien über Ungarn ansteuert, sollte je nach Abfahrtszeit entweder Kecskemét oder Szeged wählen – beide Städte vollständig einzuplanen, würde die Reise unnötig verlängern.

Petrovaradin eignet sich dagegen als letzte längere Pause nach dem Grenzübertritt. Vor der Abfahrt empfiehlt es sich, die aktuelle Verkehrslage zu prüfen: Der kroatische Automobilclub HAK warnt während des sommerlichen Reiseverkehrs regelmäßig vor Verzögerungen rund um Zagreb, auf der A1 Richtung Küste und auf weiteren wichtigen Urlaubsstrecken.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Zufahrtsbedingungen können sich kurzfristig ändern.