Kein Helm: 14-Jähriger nach E-Scootersturz bewusstlos auf Feldweg entdeckt

Ein 14-Jähriger, ein E-Scooter, kein Helm – dann der Sturz. Was danach folgte, endete mit einem Rettungshubschrauber.

In Theiss im Bezirk Krems-Land ist am Dienstagnachmittag ein 14-jähriger Bub bei einem E-Scooter-Unfall schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr stürzte der Jugendliche auf einem asphaltierten Feldweg – ohne Helm. Eine Erntehelferin entdeckte ihn bewusstlos und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Der Rettungshubschrauber Christophorus 2 flog den Schwerverletzten in das Wiener AKH. Nach Einschätzung der Polizei war der Bub allein unterwegs; Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

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Risiken ohne Helm

Der Vorfall in Theiss verdeutlicht, welche Risiken die Nutzung von E-Scootern birgt – vor allem dann, wenn auf einen Schutzhelm verzichtet wird. Gerade bei jungen Fahrerinnen und Fahrern können Stürze rasch zu schwerwiegenden Kopfverletzungen führen. Das Einhalten grundlegender Sicherheitsvorkehrungen sowie der geltenden Verkehrsregeln kann entscheidend dazu beitragen, derartige Unfälle zu verhindern.

Insbesondere junge Menschen sollten über die Bedeutung von Schutzmaßnahmen beim Fahren mit dem E-Scooter informiert sein. Neben der Helmpflicht spielen die Kenntnis möglicher Gefahren und das Erlernen einer sicheren Fahrtechnik eine wesentliche Rolle, um das Unfallrisiko im Straßenverkehr zu senken.

Dazu zählen auch das Einhalten von Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.