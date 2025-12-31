Rasendes Schwarzes Loch entdeckt: Es bringt neue Sterne hervor!

Mit 1000 Kilometern pro Sekunde durchs All: Ein gewaltiges Schwarzes Loch bricht Geschwindigkeitsrekorde und zieht einen 200.000 Lichtjahre langen Schweif hinter sich her.

Ein außergewöhnliches kosmisches Phänomen sorgt derzeit für Aufsehen in der Astronomie. Wissenschaftler konnten mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops ein Objekt genauer untersuchen, das bereits im Jahr 2023 entdeckt wurde. Es handelt sich um ein gewaltiges Schwarzes Loch, das mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von mehr als 1000 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum rast – damit gilt es als das schnellste jemals beobachtete Objekt im Universum.

Das kosmische Schwergewicht zieht einen etwa 200.000 Lichtjahre langen Schweif hinter sich her. Mit einer Masse von zehn Millionen Sonnen schiebt es eine galaxiengroße Bugwelle vor sich her. Besonders faszinierend: Im Inneren des Schweifs verdichten sich Gas und Materie so stark, dass dort kontinuierlich neue Sterne entstehen.

Kosmischer Ausreißer

Nach Einschätzung von Fachleuten wurde dieses Schwarze Loch aus seiner ursprünglichen Galaxie herausgeschleudert – ein bislang einzigartiger Fall, der erstmals die theoretische Möglichkeit eines „entlaufenen“ Schwarzen Lochs bestätigt. Für dieses Phänomen existieren zwei Erklärungsansätze: Entweder entstand das supermassenreiche Schwarze Loch durch die Verschmelzung zweier Galaxien und ihrer zentralen Schwarzen Löcher und wurde durch die dabei freigesetzte Gravitationswelle hinauskatapultiert.

Oder in einer der verschmolzenen Galaxien existierte bereits ein zweites Schwarzes Loch, das nun von der Erde aus beobachtet werden kann.