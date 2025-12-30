Böller-Horror: 17-Jähriger verliert Finger – Freund zündete Sprengkörper

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Münzkirchen (Oberösterreich) erlitt am Dienstagvormittag schwerwiegende Verletzungen, als ein Feuerwerkskörper in seiner Hand detonierte. Bei dem Unglück, das sich gegen 11:40 Uhr im Garten eines Wohnhauses ereignete, zog sich der Teenager nicht nur erhebliche Verbrennungen zu, sondern verlor auch Teile seiner Finger. Der Vorfall geschah während er gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund aus dem deutschen St. Florian am Inn mit pyrotechnischen Gegenständen hantierte.

Der folgenschwere Moment trat ein, als der 17-Jährige den Böller in seiner rechten Hand hielt und sein Freund diesen entzündete. Die sofortige Explosion führte zu den schweren Verletzungen am gesamten Körper des Jugendlichen.

⇢ Horror-Unfall: Pyrotechnik zerfetzt 10-Jährigem die Hand



Medizinische Versorgung

Der jüngere Begleiter konnte sich noch rechtzeitig entfernen und trug lediglich leichte Blessuren davon. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das schwer verletzte Opfer per Rettungshubschrauber ins Kepler-Universitätsklinikum nach Linz transportiert.

Illegale Pyrotechnik

Bei den verwendeten Feuerwerkskörpern handelte es sich um illegal beschaffte Pyrotechnik der höchsten Gefahrenkategorie F4.

⇢ Pyro-Wahnsinn: Tausende Böller ohne Kennzeichnung beschlagnahmt



Die Beteiligten müssen nun mit mehrfachen Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz rechnen.

⇢ Explosiver Fund: Polizei stoppt Teenager mit verbotenen Sprengkörpern

