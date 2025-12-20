Pyrotechnik Explosiver Fund: Polizei stoppt Teenager mit verbotenen Sprengkörpern

1 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Mit explosiver Fracht im Kofferraum endete die Tschechien-Tour dreier Teenager abrupt. Die Polizei stoppte sie in Linz – und verhinderte womöglich eine Tragödie.

Drei Jugendliche wurden auf ihrer Heimfahrt von Tschechien in Linz von der Polizei gestoppt. Die Beamten entdeckten bei der Kontrolle im Kofferraum des Fahrzeugs eine beträchtliche Menge an Pyrotechnik, darunter auch hochgefährliche Sprengsätze der Kategorie F4. Die jungen Männer im Alter von 16 und 17 Jahren aus Kremsmünster, Bad Hall und Waldneukirchen in Oberösterreich hatten insgesamt etwa 950 Gramm Sprengstoff in Form verschiedener Feuerwerkskörper transportiert.

Bei der Durchsuchung des vollgepackten Wagens fanden die Polizeibeamten zahlreiche Böller und Sprengkörper. Die Entdeckung führt nun zu einer Anzeige nach dem Pyrotechnikgesetz gegen die drei Freunde.

⇢ Explosions-Drama: 14-Jähriger nach TikTok-Experiment schwer verbrannt



Gefährliche Kategorie

Besonders problematisch ist der Fund von Feuerwerkskörpern der Kategorie F4. Diese Großfeuerwerke bergen ein erhebliches Gefahrenpotenzial und sind ausschließlich für Personen mit entsprechender Fachausbildung zugelassen.

⇢ Blutiger TikTok-Trend? 14-Jähriger nach Feuer-Experiment im AKH



Durch das rechtzeitige Eingreifen der Polizei konnten mögliche schwere Verletzungen oder Verstümmelungen der Jugendlichen verhindert werden.