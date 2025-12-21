Serientäter „Kostenlose Fahrt“ als Lockmittel: Taxler missbrauchte Jugendliche im Auto

2 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

Ein Taxifahrer bot kostenlose Fahrten an und wurde zum Albtraum junger Frauen. Nach zwei Übergriffen führte ein DNA-Treffer zur Festnahme des 41-Jährigen.

Nach einem DNA-Treffer wurde ein 41-jähriger Taxifahrer festgenommen, der verdächtigt wird, während seiner Dienstfahrten zwei junge Frauen sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen begannen, als eine 16-jährige Steirerin nach der Meisterfeier des SK Sturm Graz im Mai dieses Jahres eine kostenlose Taxifahrt angeboten bekam – ein Angebot, das gegen die Vorschriften verstieß. Während dieser Fahrt kam es zum sexuellen Übergriff. Das Opfer erstattete umgehend Anzeige, wodurch die Polizei DNA-Material sicherstellen konnte.

Im Verlauf der Ermittlungen geriet zunächst ein unschuldiger Fahrer ins Visier der Behörden. Sein Rechtsbeistand Andreas Kleinbichler betonte: „Mit großem Einsatz und Hartnäckigkeit wurde die Unschuld meines Mandanten bewiesen. Es gilt die vorbildliche Polizeiarbeit besonders zu loben.“

Ermittlungsverlauf

Während der Ermittlungen äußerten Polizeikreise gegenüber der „Krone“ Bedenken bezüglich der mangelnden Kooperationsbereitschaft einiger Taxiunternehmen – ein Vorwurf, den Vertreter der Branche entschieden zurückwiesen. Die Wende im Fall trat ein, als der tatsächliche Tatverdächtige identifiziert werden konnte. Wie die „Krone“ in Erfahrung brachte, erfolgte die Festnahme am 17. November in den frühen Morgenstunden, nachdem es Anfang September zu einem weiteren Vorfall gekommen war.

DNA-Beweis

Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig soll der Mann erneut eine junge Kundin während einer Taxifahrt sexuell belästigt haben. Das Opfer lieferte eine so präzise Beschreibung, dass der Verdacht auf den 41-jährigen Fahrer fiel. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung gelang den Ermittlern der entscheidende Durchbruch: Seine DNA stimmte mit den Spuren überein, die bereits nach dem ersten Übergriff im Fahrzeug gesichert worden waren. Dies identifizierte ihn als Wiederholungstäter.

Der Verdächtige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.