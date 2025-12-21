Tragödie Frontalaufprall gegen Mauer: 62-Jähriger stirbt trotz sofortiger Hilfe

1 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

Nächtlicher Unfall in Vorarlberg endet tragisch: Ein 62-jähriger Autofahrer verliert die Kontrolle, prallt gegen eine Mauer und stirbt trotz sofortiger Hilfe.

In den frühen Morgenstunden des 21. Dezember 2025 ereignete sich in Hörbranz (Vorarlberg) ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Gegen 2 Uhr nachts ging bei der Landesleitzentrale die Meldung über einen schweren Crash ein. Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr die L1 in Fahrtrichtung Hohenweiler, als er auf Höhe der Allgäustraße 113 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Mauer, wobei die Airbags auslösten.

Tragischer Ausgang

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatten bereits mehrere vorbeikommende Verkehrsteilnehmer mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Trotz des schnellen Eintreffens von Notarzt und Rettungskräften konnte dem Verunglückten nicht mehr geholfen werden.

Der 62-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.