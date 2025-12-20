Alkolenker Betrunkener (27) rammt Auto auf Autobahn – junge Frau schwer verletzt

1 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Alkoholisiert am Steuer: Ein 27-Jähriger verursachte einen Auffahrunfall auf der A9 in der Südsteiermark. Zwei Verletzte sind die Folge des Zusammenstoßes.

Auf der A9 in der Südsteiermark kam es am Donnerstagabend zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Gegen 19.30 Uhr kollidierte ein 27-jähriger Autofahrer auf der Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug. Der genaue Grund für den Zusammenstoß bei Straßenkilometer 221,281 ist derzeit noch unklar.

Verletzte Personen

Bei dem Unfall zog sich der 73-jährige Lenker des vorderen Wagens leichte Verletzungen zu. Eine 18-jährige Beifahrerin erlitt hingegen schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurden beide Unfallopfer ins Landeskrankenhaus Südweststeiermark am Standort Wagna transportiert.

⇢ Sekunden der Unachtsamkeit: Dreifach-Crash endet im Spital (VIDEO)



Alkohol im Spiel

Der Unfallverursacher blieb körperlich unversehrt. Ein durchgeführter Alkotest beim 27-Jährigen wies eine mittelgradige Alkoholisierung nach.

⇢ Alkoholisierter Fußgänger von Auto erfasst – Fahrer flüchtet



Der Unfall ereignete sich auf Höhe von Gersdorf an der Mur im Bezirk Leibnitz.