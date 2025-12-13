Sekunden der Unachtsamkeit: Dreifach-Crash endet im Spital (VIDEO)

Unaufmerksamkeit mit schweren Folgen: Eine Autofahrerin übersah bremsende Fahrzeuge und löste eine Kettenreaktion aus. Nur sie selbst wurde dabei verletzt.

Gegen 14 Uhr wurden die Feuerwehren Pimpfing und Andorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenrettung auf die Andorfer Landstraße gerufen. Eine Autofahrerin hatte im Kreuzungsbereich Laab mehrere vor ihr bremsende Fahrzeuge nicht rechtzeitig bemerkt. Sie fuhr auf ein bereits stehendes Auto auf, das durch die Wucht des Aufpralls auf den davor wartenden, abbiegenden Wagen geschoben wurde.

Verletzte und Unverletzte

Die Unfallverursacherin musste nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Personen in den anderen beteiligten Fahrzeugen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr großräumig um. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen konnten die Feuerwehrleute gegen 15:30 Uhr wieder in ihre Wache zurückkehren.