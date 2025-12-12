20-Jährige überfährt Bosnier bei Nacht – Polizei sucht Zeugen

Bei Dunkelheit und schlechter Sicht überfuhr eine junge Autofahrerin in Salzburg einen Mann. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf Montag ereignete sich in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann wurde während des verkaufsoffenen Feiertags von einem Fahrzeug überrollt. Der Vorfall trug sich gegen 1.10 Uhr auf der Itzlinger Hauptstraße zu.

Eine 20-jährige Autofahrerin war in Richtung Elisabethstraße unterwegs, als sie plötzlich einen Widerstand bemerkte. Sie hielt an, da sie vermutete, etwas überfahren zu haben. Beim Aussteigen entdeckte sie einen am Boden liegenden Mann.

Schlechte Sicht

Der Polizei gegenüber gab die Lenkerin an, den 54-jährigen Bosnier aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und der künstlichen Straßenbeleuchtung nicht wahrgenommen zu haben.

Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle, bevor er ins Krankenhaus transportiert wurde. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin verlief negativ.

Zeugensuche

Die Ermittler suchen nun nach Augenzeugen des Unfalls, der sich am 8.12.2025 um 1.10 Uhr nachts in der Itzlinger Hauptstraße 7 zugetragen hat.