47-Jährige überholt mit Sommerreifen – junge Frau stirbt

Ein fatales Überholmanöver auf winterlicher Straße endete für eine 18-Jährige tödlich. Die Unfallverursacherin hatte mit Sommerreifen die Kontrolle verloren.

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Donnerstagvormittag in der Weststeiermark ein Todesopfer. Gegen 10:15 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin auf der Strecke in Richtung Deutschlandsberg unterwegs, als sie im Bereich des Johngrabens zum Überholen zweier vor ihr fahrender Fahrzeuge ansetzte. Während des Beschleunigungsvorgangs verlor die Frau, die mit Sommerreifen fuhr, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn.

⇢ Tödliches Überholmanöver: 18-Jährige stirbt nach Frontalcrash



Tödliche Kollision

In diesem verhängnisvollen Moment näherte sich aus der Gegenrichtung eine 18-jährige Lenkerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die junge Frau in ihrem völlig demolierten Wagen eingeklemmt wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Wrack befreien. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 18-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die 47-jährige Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie ins Landeskrankenhaus Weststeiermark.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Frau verlief negativ.