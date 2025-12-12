Cobra-Einsatz nach Schüssen in Wohngebiet – Zwei Tote

Tödliche Schüsse in Feldkirch erschüttern die Gemeinde. Der mutmaßliche Täter wurde später leblos in seinem Wohnhaus gefunden – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Ein 67-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend in Feldkirch-Gisingen Opfer einer tödlichen Schussabgabe. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Exekutive gegen 17.15 Uhr im Wohnbereich des Getöteten. Ein massives Aufgebot an Polizei- und Rettungskräften war vor Ort im Einsatz. Anfänglich wurde der Zustand des Angeschossenen noch als lebensbedrohlich eingestuft. Die umgehend eingeleitete landesweite Alarmfahndung nach dem Schützen wurde bereits gegen 18 Uhr wieder eingestellt.

Verdächtiger tot aufgefunden

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen 45-jährigen Mann als Hauptverdächtigen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Abend gegen 21 Uhr mitteilte, wurde dieser vom Einsatzkommando Cobra kurz nach 20 Uhr leblos in seinem Wohnhaus aufgefunden. Den Umständen nach zu urteilen handelt es sich bei seinem Tod vermutlich um Selbsttötung.

Laufende Ermittlungen

An beiden Orten – sowohl am Tatort als auch am Fundort des mutmaßlichen Täters – dauern die Arbeiten zur Spurensicherung derzeit noch an. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf die Aufklärung des genauen Tathergangs und des Motivs.

Mit konkreten Erkenntnissen rechnen die Behörden in den kommenden Tagen.