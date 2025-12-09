Brutales Tankstellen-Treffen: 20 Jugendliche prügeln sich in Lustenau

Erst eine Schlägerei vor dem Nachtclub, dann ein vereinbartes Treffen zur “Konfliktlösung” mit Verletzten – Lustenau wird zum Schauplatz eskalierender Jugendgewalt.

Lustenau in Vorarlberg erlebt derzeit eine beunruhigende Serie von Gewaltausbrüchen. Erst am vergangenen Wochenende kam es vor dem Nachtclub Sender zu einer massiven Auseinandersetzung. Laut Polizeibericht waren etwa 20 Personen in die Schlägerei verwickelt, bei der zwei Menschen leichte Verletzungen davontrugen.

Nur zwei Tage später, am Montagabend, eskalierte erneut ein Konflikt zwischen rivalisierenden Jugendgruppen. Gegen 23 Uhr trafen sich rund 20 junge Menschen an einer Tankstelle, um bestehende Streitigkeiten auszutragen. Die Polizei bestätigte, dass dieses Treffen gezielt zur Konfliktlösung vereinbart worden war.

Eskalation an Tankstelle

Die Situation artete schnell in eine handfeste Auseinandersetzung aus. Die Polizei dokumentierte Faustschläge und aggressive Schubsereien zwischen den Beteiligten. Mindestens drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Erfolgreiche Fahndung

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, ergriffen mehrere Beteiligte die Flucht – einige zu Fuß, andere in Fahrzeugen in Richtung Hohenems. Die umgehend eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg: Die Beamten konnten die flüchtigen Fahrzeuge stoppen und insgesamt 15 Personen identifizieren.

Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf Beteiligung an einem Raufhandel ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde eingeschaltet.