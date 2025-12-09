Horror auf Traumgrundstück: Pitbull zerfleischt Kleinkind in 30 Sekunden

Eine britische Familie, die ihr neues Leben auf der griechischen Insel Zakynthos begonnen hatte, wurde von einer unfassbaren Tragödie heimgesucht. Robbie und Loukas Deeth hatten sich ihren Lebenstraum erfüllt und waren mit ihren Kindern nach Griechenland ausgewandert. Auf ihrem Anwesen kümmerten sie sich neben ihren Kindern auch um verschiedene Tiere – darunter Hunde, Katzen und Pferde. Erst seit kurzem gehörte auch ein Pitbull zu ihrer Tierfamilie. Das Tier hatte sich bislang unauffällig verhalten, war freundlich zu den Kindern und ließ sich sogar am Bauch streicheln.

Tödlicher Angriff

Die Situation nahm eine dramatische Wendung, als der zweijährige Leon nach einem Einkauf mit seiner Mutter in den Garten ging, um den Pitbull zu streicheln. Ohne Vorwarnung attackierte der Hund den kleinen Jungen. Wie die “Daily Mail” berichtete, fügte das Tier dem Kind innerhalb von nur 30 Sekunden so schwere Verletzungen zu, dass jede Hilfe zu spät kam. Die Eltern wurden erst auf die schreckliche Situation aufmerksam, als ihre Tochter sie alarmierte.

Mögliche Ursache

Die Mutter des verstorbenen Jungen sieht die Schuld für den plötzlichen Aggressionsausbruch des Hundes bei Jägern, die sich auf einem nahegelegenen Waldgrundstück aufhielten. Nach ihrer Überzeugung hätten deren Pfiffe und Schüsse den Pitbull in Panik versetzt. Die Behörden haben das Tier inzwischen beschlagnahmt und führen weitere Untersuchungen zu dem tragischen Vorfall durch.

