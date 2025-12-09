Wassermassen fluten Einkaufszentrum – Besucher auf der Flucht

Unerwartete Abkühlung im Shoppingparadies: In der WIEN MITTE Mall tropfte es plötzlich von der Decke, während sich am Boden eine beachtliche Pfütze bildete.

Im Einkaufszentrum “WIEN MITTE The Mall” in Wien-Landstraße sorgte ein unerwarteter Wassereinbruch für Aufsehen. Zur Mittagszeit tropfte es plötzlich von der Decke, was zu einer beachtlichen Pfütze im Eingangsbereich führte. Die Besucher mussten einen Umweg nehmen, um nicht nasse Füße zu bekommen.

Ein aufmerksamer Beobachter, der den Vorfall dokumentierte, nahm die Situation mit Humor: “Man kann heute quasi gratis Duschen”, scherzte er angesichts der ungewöhnlichen Szene. Das Wasser breitete sich rasch aus und floss bis vor die Geschäftsräume.

Technische Störung

Das Personal reagierte umgehend und bemühte sich, die Wassermassen einzudämmen. Auf Anfrage bestätigte die Centerleitung den Zwischenfall und erklärte, dass eine technische Störung für den unerwünschten Wasseraustritt verantwortlich war.

Der Augenzeuge berichtete zudem, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Kunden in dem betroffenen Bereich aufhielten.

Somit erlebten hauptsächlich die Mitarbeiter die unfreiwillige Überschwemmung – ein überraschender Moment, der ihren Arbeitstag deutlich feuchter gestaltete als erwartet.