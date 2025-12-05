So unterscheidet sich ein echter Blackout vom normalen Stromausfall

Wenn der Strom plötzlich wegbleibt, macht es einen entscheidenden Unterschied, ob es sich um einen gewöhnlichen Ausfall oder einen massiven Blackout handelt.

Stromausfall und Blackout – zwei Begriffe, die oft synonym verwendet werden, obwohl sie unterschiedliche Phänomene beschreiben. Ein Blackout bezeichnet einen massiven, unkontrollierten Zusammenbruch des Stromnetzes, der mindestens große Teile des europäischen Verbundnetzes betrifft. Solche Ereignisse können entstehen, wenn in bereits angespannten Versorgungslagen zusätzliche schwerwiegende Störungen an kritischen Netzpunkten auftreten.

Im deutschen Sprachgebrauch werden die Begriffe Blackout und Stromausfall häufig gleichbedeutend verwendet, was der technischen Definition nicht entspricht. Zwar beschreiben beide Phänomene einen Zustand ohne elektrische Versorgung, doch die Unterschiede sind erheblich.

Ein Stromausfall charakterisiert sich durch den plötzlichen, ungeplanten Verlust der Elektrizitätsversorgung aufgrund einer Netzstörung. Ein Blackout hingegen stellt eine deutliche Eskalation dar – sowohl hinsichtlich der geografischen Ausdehnung als auch der zeitlichen Dauer. Definitionsgemäß kann ein Blackout ganze Staaten oder sogar Kontinente erfassen und sich über Tage oder Wochen erstrecken.

Lokale vs. Großflächige

Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass lokale Stromausfälle durchaus regelmäßig vorkommen, während echte Blackouts selten sind. Die Stromausfälle in Paris oder auf der Iberischen Halbinsel im April 2025 waren trotz ihrer beachtlichen Ausmaße und Dauer von teilweise über 12 Stunden keine Blackouts im eigentlichen Sinne.

Die präzise Differenzierung zwischen diesen Begriffen ist im Ernstfall von großer Bedeutung. Während auch bei Stromausfällen Risiken bestehen, bleiben kritische Infrastrukturen in solchen Situationen meist funktionsfähig und eine zeitnahe Behebung ist wahrscheinlich. Bei einem Blackout ist die Lage deutlich kritischer. Für solche Szenarien hat die Bundesregierung spezielle Handlungsempfehlungen in einem Katastrophenratgeber zusammengestellt.

Historische Beispiele

Als klassisches Beispiel eines Blackouts gilt der weitreichende Netzzusammenbruch in Nordamerika 2003. Eine defekte Verbindung zwischen zwei Kraftwerken in Ohio kombiniert mit einem Fehler im Schutzsystem führte dazu, dass über 50 Millionen Menschen bis zu zwei Tage ohne Stromversorgung auskommen mussten. Dies legte das öffentliche Leben selbst in Metropolen wie New York weitgehend lahm.

Der historisch längste dokumentierte Blackout ereignete sich 1977 in Ägypten und dauerte fünf Monate an.