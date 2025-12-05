Schluss mit dem Snooze! So trickst man den Körper beim Aufstehen aus

Ein kleiner Dreh an der Uhr, ein großer Effekt für den Morgen: Warum ungewöhnliche Weckzeiten wie 6:03 Uhr uns das Aufstehen psychologisch erleichtern können.

Wer seinen Wecker auf 6:03 Uhr statt auf 6:00 Uhr einstellt, nutzt unbewusst einen psychologischen Mechanismus. Diese kleine Abweichung von der vollen Stunde kann tatsächlich das morgendliche Aufstehen erleichtern – zumindest mental.

Content-Creator Simon Albers, der auf TikTok regelmäßig Alltagswissen vermittelt, hat mit seiner Erklärung zu diesem Phänomen besondere Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken erregt. “Denn genau dieses Verhalten ist psychologisch gesehen clever. Wenn wir unseren Wecker auf sechs Uhr morgens stellen, dann wirkt das nach einer Standarduhrzeit, also fremdbestimmt”, erklärt Albers in seinem Beitrag. Er ergänzt: “In dem Moment, wo wir eine ‘freie Uhrzeit’ wählen, also 6:03 Uhr, 6:07 Uhr, da fühlen wir uns selbstbestimmt. Als hätten wir die Kontrolle und das liebt unser Gehirn.”

Millionenfache Resonanz

Der psychologische Kniff hat mittlerweile über drei Millionen Menschen auf TikTok erreicht. Im Kern geht es darum, den Wecker an Arbeitstagen nicht auf glatte Stunden wie 6:00 Uhr zu programmieren, sondern bewusst unkonventionelle Zeitpunkte wie 6:03 Uhr oder 6:07 Uhr zu wählen. Der Effekt: Diese unrunden Weckzeiten erscheinen dem Gehirn weniger strikt als die volle Stunde und vermitteln ein Gefühl von Flexibilität.

Zusätzlich entsteht die Illusion gewonnener Zeit – selbst wenn es nur Minuten sind. Die ungewöhnlichen Zeitangaben fallen zudem stärker ins Bewusstsein, was die Aufmerksamkeit beim Erwachen steigern kann.

Psychologische Vorteile

Die Vorteile dieser Methode liegen hauptsächlich im psychologischen Bereich: Ein reduziertes Gefühl von Strenge, mehr Selbstbestimmung, die Wahrnehmung zusätzlicher Zeit und erhöhte Aufmerksamkeit beim Aufwachen können den inneren Widerstand gegen das frühe Aufstehen verringern. Allerdings existiert keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass beispielsweise 7:03 Uhr objektiv besser zum Aufwachen geeignet ist als 7:00 Uhr. Der Effekt bleibt subjektiv und psychosozialer Natur.

Letztendlich hängt die Leichtigkeit des Aufstehens primär von Schlafdauer und Schlafqualität ab.