Kroatien-Insel im Chaos: Seit Tagen kein Strom – Bewohner leiden!

Seit Tagen sitzen die Bewohner der kroatischen Insel Kaprije im Dunkeln. Der heftige Jugo-Wind schneidet die Insel von der Außenwelt ab und bringt vor allem die älteren Menschen in Not.

Seit Freitagabend dem 21.November 2025 ist die kroatische Insel Kaprije von der Stromversorgung abgeschnitten. Ein heftiger Jugo-Wind macht es den Technikern unmöglich, die Überfahrt zu wagen und die Störung zu beheben. Die zuständige Elektrizitätsgesellschaft hat den Ausfall bestätigt und versichert, dass Reparaturteams bereitstehen, sobald die Wetterbedingungen eine sichere Überfahrt erlauben. Besonders dramatisch ist die Situation für die rund 50 Winterbewohner der Insel, von denen die meisten über 80 Jahre alt sind, wie der Kroatien-Blogger Kristijan Antić berichtet.

Verzweifelte Inselbewohner

Die Inselbewohner leiden mittlerweile erheblich unter dem anhaltenden Stromausfall. Ohne funktionierende Heizungen frieren sie in ihren Häusern, viele können nicht kochen, da sie keine Gasalternativen haben. Zudem verderben ihre Lebensmittel in den ausgefallenen Kühlschränken.

„Was soll ich sagen? Ich weine seit heute Morgen, anstatt zu singen. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute, an meinem Namenstag, hungrig, durchgefroren und im Dunkeln sitzen würde. Meine Nachbarin, etwa 80 Jahre alt, liegt seit zwei Tagen hungrig im Bett, ohne Heizung und im Dunkeln. Ich kann ihr nicht helfen. Ich könnte heulen, weil sich niemand um unser Problem kümmert”, schilderte Kata Radovčić gegenüber dem Portal Šibenik News ihre verzweifelte Lage.