Serbien schockt Balkan: Mehr Gold als alle Nachbarländer!

Mit einer klugen Strategie aus heimischen und internationalen Käufen hat Serbien seine Goldreserven massiv ausgebaut und übertrifft nun die meisten Nachbarn deutlich.

Serbien verfügt über höhere Goldreserven als die meisten mitteleuropäischen Staaten und führt im Pro-Kopf-Vergleich die Länder des westlichen Balkans an. Nämlich hat Serbien 52,3 Tonnen Gold im Wert von fast sechs Milliarden Euro. Dies erklärte die Vertreterin der serbischen Nationalbank Jorgovanka Tabaković beim Executive Forum zur Verwaltung von Goldreserven in Basel. Der beachtliche Goldbestand des Landes sei das Ergebnis einer langfristigen Strategie, die auf einer durchdachten Mischung aus inländischen und internationalen Ankäufen sowie präzisem Timing beim Eintritt in die globalen Märkte basiere.

Die Vertreterin wies darauf hin, dass Gold seinen Wert kontinuierlich gesteigert und mehrfach historische Höchststände erreicht habe. Nach Jahrzehnten sei Gold nicht mehr nur symbolisch bedeutsam, sondern habe sich wieder zu einem konkreten Instrument monetärer Souveränität, wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und internationalen Vertrauens entwickelt.

⇢ Gold als Krisenbarometer: Warum der Preis jetzt alle Anleger elektrisiert



Internationales Goldtreffen

Das dreitägige Treffen wird gemeinsam vom World Gold Council und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ausgerichtet. Es bringt hochrangige Vertreter von Zentralbanken, internationalen Finanzinstitutionen sowie führende Experten des globalen Goldmarktes aus über 40 Ländern zusammen, wie die Nationalbank Serbiens mitteilte.

Das Forum gilt als eines der angesehensten weltweiten Treffen zur Bedeutung von Gold in Währungs- und Finanzsystemen.

Bemerkenswert ist, dass die Goldreserven mehr als zwanzig Prozent der gesamten Devisenreserven Serbiens ausmachen.