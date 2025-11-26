Unglaublich: So viel kostet der Krieg – Wer zahlt Kiews Kriegsrechnung?

Seit Kriegsbeginn hat die Ukraine eine halbe Billion Euro in ihre Verteidigung investiert – eine Summe, die durch internationale Hilfe, eigene Mittel und Kriegsanleihen finanziert wird.

Die Ukraine hat seit Kriegsbeginn zwischen 400 und 500 Milliarden Euro für ihre Verteidigung aufgewendet. Diese Schätzung basiert auf Daten ukrainischer Ministerien, wobei ein Teil der Informationen der militärischen Geheimhaltung unterliegt. Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI) beziffert die offiziellen Militärausgaben der Ukraine auf etwa 65 Milliarden Euro jährlich – eine Zahl, die allerdings den Marktwert der von Verbündeten gelieferten Ausrüstung nicht berücksichtigt.

Nach Angaben des Ukrainischen Instituts für Politik beliefen sich die “tatsächlichen Militärausgaben” unter Einbeziehung der Waffenlieferungen allein für 2024 auf mehr als 125 Milliarden Euro – mit steigender Tendenz für das laufende Jahr. Zum Vergleich: 2021 investierte die Ukraine lediglich 5,5 Milliarden Euro in ihre Verteidigung, im Folgejahr dann 44 Milliarden Euro – eine Steigerung um das Sechseinhalbfache. Dies stellt den größten jährlichen Anstieg dar, den SIPRI seit seiner Gründung 1966 dokumentiert hat.

Finanzierungsquellen

Die Finanzierung dieser enormen Militärausgaben erfolgt durch eine Kombination aus eigenem Staatshaushalt, internationaler Hilfe, heimischer Rüstungsproduktion und Kriegsanleihen. Den Großteil der Waffen erhält die Ukraine als direkte Hilfe oder auf Kreditbasis, während die eigenen Mittel vorwiegend in Personalkosten, Munition, Reparaturen, Drohnen und die heimische Waffenproduktion fließen. Die USA stellen dabei den wichtigsten Geldgeber dar.

Laut USAFacts haben die Vereinigten Staaten seit Invasionsbeginn bis Mitte dieses Jahres Hilfsleistungen in Höhe von 182,8 Milliarden Dollar bewilligt, wovon etwa 67 Milliarden Dollar auf Sicherheitshilfe in Form von Panzern, Artillerie, Radarsystemen und Munition entfallen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft beziffert die europäische Militärhilfe (EU und weitere europäische Staaten) bis April dieses Jahres auf 72 Milliarden Euro.

Schätzungen zufolge hat die Ukraine selbst seit Kriegsbeginn zwischen 100 und 120 Milliarden Dollar aufgewendet. Davon flossen etwa 60 bis 70 Milliarden in Waffen und militärische Ausrüstung, während der Rest ein breites Spektrum an Kriegskosten abdeckt: Soldatengehälter, Gefahrenzulagen, Logistik, Treibstoff, Reparaturen, Kommunikationssysteme und Radartechnologie.

Hinzu kommen Ausgaben für Infrastrukturwiederherstellung, Versorgung der Streitkräfte sowie umfangreiche humanitäre Hilfe für die Millionen Binnenvertriebenen, denen der Staat Unterkunft, Nahrung, Gesundheitsversorgung und Bildung bereitstellt. Im laufenden Jahr zeichnet sich eine deutliche Verschiebung bei der internationalen Unterstützung ab: Während die USA ihre Lieferungen drosseln, übernehmen europäische Länder zunehmend die Führungsrolle bei der militärischen Hilfe, einschließlich der Waffenproduktion in eigenen Industrieanlagen.

Wiederaufbaukosten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wiederholt betont, dass er für die Landesverteidigung “alles ausgeben wird, was möglich ist”. Bei einer Wiederaufbaukonferenz unterstrich er: “Alles, was jetzt in der Ukraine wiederaufgebaut, repariert und geschützt wird, dient nicht nur uns, sondern ganz Europa. Wir brauchen Ihre direkte finanzielle Hilfe, um diesen Krieg zu überstehen.”

Nach IWF-Schätzungen gibt die Ukraine täglich 172 Millionen Euro für den Krieg aus – eine Summe, die bislang dank internationaler Unterstützung finanzierbar bleibt. “Wir alle tragen die Kosten dieses schweren Krieges, und das wird so bleiben, solange er andauert”, erklärte kürzlich Álvaro Santos Pereira, der scheidende OECD-Chefökonom. Seiner Einschätzung nach hat der Ukraine-Krieg die Weltwirtschaft durch Preissteigerungen und entgangene wirtschaftliche Chancen bereits mehr als zwei Billionen US-Dollar gekostet.

Die vierte “Schnelle Bewertung von Schäden und Bedürfnissen” (RDNA4), ein Gemeinschaftsprojekt der ukrainischen Regierung, der Weltbank, der Europäischen Kommission und der Vereinten Nationen, prognostiziert für die Ukraine einen Wiederaufbaubedarf von 524 Milliarden USD über die nächsten zehn Jahre. Dabei geht es primär darum, die Wohn-, Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur auf das Vorkriegsniveau zu bringen.

Die Weltbank, die den Wiederaufbaufonds für die Ukraine verwaltet, hat drei Szenarien entwickelt. Das optimistische Szenario rechnet mit einem Kriegsende binnen ein bis zwei Jahren und stetiger internationaler Unterstützung durch Zuschüsse und günstige Kredite. Diese Mittel würden vom Privatsektor aktiv in den Wiederaufbau von Industrie, Energie und Verkehr investiert, während die ukrainische Verwaltung für einen effizienten und fairen Mitteleinsatz sorgt.

Im pessimistischen Szenario zieht sich der Krieg über mehr als fünf Jahre hin, mit anhaltenden Infrastrukturschäden und abnehmender internationaler Hilfe. Der Privatsektor hält sich mit Investitionen zurück, während Inflation, Korruption und Verwaltungsprobleme die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel schmälern. Das realistische Szenario geht von unberechenbarer internationaler Hilfe mit gelegentlichen Verzögerungen aus. Der Privatsektor investiert aufgrund von Unsicherheiten und Risiken nur zögerlich, während der Krieg noch zwei bis drei Jahre andauert und den direkten Wiederaufbau in den am stärksten betroffenen Regionen verzögert.

Alle Szenarien basieren auf der Annahme der territorialen Integrität der Ukraine – eine Voraussetzung, die derzeit wohl am weitesten von der tatsächlichen Lage vor Ort entfernt ist.