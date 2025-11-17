Die 20 mächtigsten Armeen 2025: Einige Überraschungen, die niemand erwartet hat

Während die USA ihre militärische Vormachtstellung behaupten, formiert sich die globale Kräfteordnung neu. Die Ukraine steigt zur größten Militärmacht Europas auf.

Die Vereinigten Staaten behaupten weiterhin ihre Position als dominierende Militärmacht weltweit, gefolgt von Russland und China. Dies geht aus der jüngsten Rangliste von Global Firepower (US-Militäranalyse-Institut) für 2025 hervor, die 145 Länder anhand von mehr als 60 Faktoren bewertet – von militärischer Ausrüstung und Personalstärke bis hin zu Ressourcenverfügbarkeit und geostrategischer Lage. Die Bewertung lässt zwar Nuklearkapazitäten und geheime operative Fähigkeiten außer Acht, bietet jedoch einen aufschlussreichen Einblick in die konventionellen Kräfteverhältnisse. Während die Großmächte in einem technologischen Wettlauf stehen, setzen kleinere Nationen verstärkt auf Cybersicherheit, Drohnentechnologie und strategische Bündnisse – ein Zeichen dafür, dass sich das Verständnis militärischer Stärke im 21. Jahrhundert grundlegend wandelt.

Die USA verteidigen ihre Spitzenposition mit dem weltweit größten Verteidigungsbudget, der leistungsfähigsten Luftwaffe und einem globalen Netzwerk militärischer Stützpunkte. Ihre Streitkräfte sind führend in Technologie, Logistik und der Fähigkeit zur weltweiten Machtprojektion. Russland behauptet trotz des ressourcenzehrenden Ukraine-Kriegs den zweiten Platz und verfügt über das umfangreichste Arsenal an Artillerie- und Raketensystemen. China komplettiert die Top Drei mit der zahlenmäßig stärksten Armee und der größten Kriegsflotte weltweit. Pekings gezielte Investitionen in Marine, Weltraum und Cyberkapazitäten machen das Land zum Hauptkonkurrenten der USA.

Die Ukraine hat sich mit mehr als zwei Millionen Angehörigen der Streitkräfte zur größten Militärmacht Europas entwickelt. Im weltweiten Vergleich belegt sie den sechsten Platz bei aktiven Soldaten und den fünften Rang bei den Reservekräften. Obwohl ihre Seestreitkräfte im Konflikt mit Russland erheblich geschwächt wurden, investiert Kiew weiterhin massiv in die Verteidigung – laut Business Insider fließen derzeit 34 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungssektor.

⇢ Todesdrama auf Schiff: 2900 Rinder seit Wochen gefangen



Regionale Militärmächte

Ägypten festigt seine Stellung als regionale Militärmacht mit schlagkräftigen Luft- und Landstreitkräften. Das nordafrikanische Land führt die Rangliste bei der Anzahl an Panzern und Hubschraubern an und zählt zu den Top Ten bei paramilitärischen Einheiten und natürlichen Ressourcen. Australien treibt derweil die Modernisierung seiner Marine voran und setzt auf enge Kooperation mit den USA und Großbritannien im Rahmen des AUKUS-Bündnisses. Das Land gehört zu den zehn größten Verteidigungsbudgets weltweit, verfügt jedoch über vergleichsweise wenig Militärpersonal.

Spanien unterhält professionelle Streitkräfte mit einer leistungsfähigen Marine, die bei Flugzeugträgern und Fregatten zu den zehn stärksten zählt. Trotz des relativ niedrigen Verteidigungsbudgets von 1,28 Prozent des BIP bemüht sich das NATO-Mitglied um Aufstockung, bleibt jedoch hinter den Bündniserwartungen zurück. Der Iran behauptet seine Position als militärische Regionalmacht im Nahen Osten, gestützt auf die drittgrößten Gas- und Ölreserven der Welt. Das Land verfügt über eine beachtliche U-Boot-Flotte und Raketensysteme und plant eine deutliche Erhöhung seiner Militärausgaben.

⇢ Tödlicher Erreger aus Weltkriegszeiten breitet sich in der Ukraine rasant aus



Israel kompensiert seine geringe territoriale Ausdehnung durch technologisch hochentwickelte Streitkräfte und das weltweit modernste Raketenabwehrsystem – die Iron Dome. Mit Verteidigungsausgaben von 8,8 Prozent des BIP liegt das Land an zweiter Stelle weltweit, nur übertroffen von der Ukraine. Deutschland setzt mit einem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen auf umfassende Modernisierung seiner Streitkräfte, darunter die Beschaffung von Leopard-2-Panzern und Eurofighter-Kampfflugzeugen. Trotz wirtschaftlicher Stärke bleibt die Einsatzbereitschaft noch hinter den Erwartungen zurück.

Aufstrebende Kräfte

Indonesien, das größte Land Südostasiens, stützt seine militärische Stärke auf seine Bevölkerungszahl, heimische Kohleproduktion und Schiffbaukapazitäten. Technologisch liegt es allerdings hinter den führenden Mächten zurück und verfügt weder über Flugzeugträger noch Zerstörer. Pakistan unterhält eine der größten Landstreitkräfte weltweit mit Millionen Soldaten im aktiven Dienst und in der Reserve. Das Land besitzt zahlreiche Panzer und Artilleriesysteme, weist jedoch Defizite bei maritimen Fähigkeiten und Energiereserven auf.

Brasilien verfügt über die stärksten Streitkräfte Südamerikas. Das flächenmäßig größte Land des Kontinents profitiert von seiner Industrie und seinem Arbeitskräftepotenzial, hinkt jedoch bei modernen Schiffs- und Flugzeugtypen hinterher. Italien rundet die Top Ten ab mit professionellen Streitkräften und einer leistungsfähigen Marine, die Flugzeugträger, Zerstörer und Versorgungsschiffe umfasst. Das Land beteiligt sich aktiv an NATO-Missionen und modernisiert kontinuierlich seine Flotte.

Die Türkei zählt zu den führenden Nationen in der Entwicklung von Kampfdrohnen und unterhält eine der größten Panzerflotten Europas. Ihre Marine ist beachtlich, weist jedoch Lücken bei Flugzeugträgern und schwerer Artillerie auf. Japans ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtete Streitkräfte gehören zu den technologisch fortschrittlichsten weltweit. Das Land verfügt über die zweitgrößte Flotte an Zerstörern und Hubschrauberträgern, ist jedoch verfassungsrechtlich an offensive Operationen gehindert.

Frankreich, eine Atommacht mit hohem technologischem Niveau und globaler militärischer Präsenz, zählt zu den führenden Nationen bei Flugzeugträgern und Verteidigungsausgaben, verfügt jedoch über begrenzte Landstreitkräfte. Großbritannien unterhält schlagkräftige Seestreitkräfte und moderne Verteidigungssysteme. Mit zwei Flugzeugträgern und einem hohen Verteidigungsbudget bleibt London eine zentrale Säule innerhalb der NATO.

Südkorea verfügt dank Wehrpflicht und rascher technologischer Entwicklung über die zweitgrößte Reservistenarmee weltweit und nimmt Spitzenpositionen bei der Anzahl von Panzern, Zerstörern und U-Booten ein.

Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, unterhält die zweitgrößte Armee und treibt die Modernisierung seiner Streitkräfte voran – gestützt durch ein eigenes Nukleararsenal.