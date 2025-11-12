Tödlicher Erreger aus Weltkriegszeiten breitet sich in der Ukraine rasant aus

Eine tödliche Bedrohung aus vergangenen Kriegen kehrt zurück: In den Frontgebieten der Ukraine breitet sich Gasbrand aus – eine Infektion, die ohne sofortige Behandlung tödlich verläuft.

In den Kriegsgebieten der Ukraine verbreitet sich eine Infektion, die als überwunden galt: Gasbrand. Diese gefährliche Erkrankung entsteht, wenn Bakterien der Gattung Clostridium (anaerobe Bakterien) in tiefe, unzureichend versorgte Wunden eindringen. In sauerstoffarmen Umgebungen – etwa in zerstörtem Muskelgewebe oder verunreinigten Wunden – produzieren diese Mikroorganismen Toxine und Gase. Das umliegende Gewebe kann innerhalb weniger Stunden absterben.

Die Krankheit äußert sich durch heftige Schmerzen, Anschwellungen, erhöhte Körpertemperatur und ein charakteristisches Knistern unter der Haut, verursacht durch Gasansammlungen. Ohne umgehende medizinische Intervention verläuft die Infektion nahezu immer tödlich. Nur sofortige chirurgische Maßnahmen und hochdosierte Antibiotikagaben können Patienten retten.

Frontlinie in Not

Wie der britische Telegraph meldet, schlagen Mediziner im Frontgebiet nun Alarm – die lebensgefährliche Infektion, die bereits im Ersten Weltkrieg unzählige Soldaten tötete, tritt erneut auf. Verantwortlich dafür ist das Zusammenspiel aus kollabierter Infrastruktur, unzureichenden Hygienebedingungen und den harten Realitäten des Stellungskrieges.

Die Gesundheitsversorgung an der Front ist desolat. Verwundete müssen oft stunden- oder sogar tagelang in Schützengräben ausharren, da Rettungsaktionen durch andauernde Kampfhandlungen oder unpassierbare Wege verhindert werden. Medizinische Notfallteams arbeiten unter extremen Bedingungen, häufig ohne steriles Equipment, reines Wasser oder ausreichende Medikamentenvorräte.

Dramatische Situation

„Eine nicht sofort gereinigte Wunde ist eine Einladung für diesen Keim”, erklärt ein ukrainischer Sanitäter laut Medienberichten. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Antibiotika nur begrenzt oder gar nicht verfügbar sind. Einzelne Mediziner berichten bereits von Fällen, bei denen die standardmäßig eingesetzten Medikamente kaum noch Wirkung zeigen.

Den Berichten zufolge sind besonders Gebiete im Osten und Süden der Ukraine betroffen – insbesondere die Regionen Saporischschja und Donezk. Exakte Statistiken existieren nicht, doch die Infektionszahlen sollen erheblich angestiegen sein. Ärzte an der Front warnen, dass jeder weitere Tag ohne angemessene medizinische Versorgung zusätzliche Menschenleben fordert.

Gasbrand gilt als typische Kriegserkrankung. Vor mehr als einem Jahrhundert fielen ihr tausende Soldaten zum Opfer, bevor moderne medizinische Methoden und Antibiotika den Erreger weitgehend zurückdrängten.

Sein Wiederauftreten verdeutlicht die Tiefe der humanitären Krise, die die Ukraine mittlerweile erfasst hat.