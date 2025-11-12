Steirischer Recyclinghof in Flammen – Feuerwehr kämpft bis in die Nacht

Eine einzige Batterie löste den Großbrand aus, der am Dienstag über einem steirischen Recyclinghof meterhohe Stichflammen und dichte Rauchschwaden aufsteigen ließ.

Am Dienstag wütete ein Großbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Gersdorf an der Mur. Als Brandursache gilt eine in Flammen aufgegangene Batterie. Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, wobei für Anrainer zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestand.

Der Feueralarm wurde gegen 16 Uhr ausgelöst, nachdem auf einem Elektroschrottlager ein Brand ausgebrochen war. Eine Batterie hatte sich entzündet und das Feuer verursacht. Insgesamt vier Feuerwehreinheiten rückten zu den langwierigen Löscharbeiten aus. Erst in den späten Abendstunden konnte die Einsatzleitung Entwarnung geben.

Erfolgreicher Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Stras in der Steiermark teilte auf ihrer Facebook-Seite mit: „Durch das schnelle, gemeinsame Eingreifen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.” Trotz der weithin sichtbaren Rauchentwicklung bestand keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung, und es gab keine Verletzten.

Der Dienstagnachmittag wurde auf dem Abfall- und Schrottplatz in Gersdorf an der Mur von meterhohen Stichflammen und massiven Rauchschwaden geprägt.

