Inferno in der Nacht: Historisches Juwel in Gmunden steht lichterloh

Flammen durchbrechen die Nachtruhe in Gmunden – ein frisch renoviertes historisches Gebäude steht in Brand. Sechs Feuerwehren kämpfen gegen das Inferno im Dachstuhl.

In der Nacht zum Donnerstag rückte die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr zu einem Großeinsatz im Zentrum von Gmunden aus. Im Dachbereich eines historischen Wohngebäudes war ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch auf den gesamten Dachstuhl des erst vor kurzem renovierten Hauses ausbreitete. Aus dem verwinkelten Dachbereich schlugen immer wieder Flammen empor.

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Die Einsatzleitung forderte sukzessive Verstärkung an, sodass letztlich sechs Feuerwehren mit insgesamt drei Drehleitern und weiteren Hubrettungsgeräten an der Brandbekämpfung beteiligt waren. Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich nach ersten Erkenntnissen rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Dennoch stand ein Team des Roten Kreuzes bereit, während mehrere Polizeistreifen den Einsatzort absicherten.

Verkehrsbehinderungen

Noch in der Nacht nahm die Polizei Ermittlungen zur Brandursache auf. Der betroffene Bereich der Esplanade wurde für den Verkehr komplett gesperrt.

Auch der Betrieb der Traunseetram (Straßenbahn am Traunsee) und der Straßenbahn musste in diesem Abschnitt eingestellt werden.