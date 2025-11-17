Taucher-Sensation: Nazi-Kriegsschiff nach 80 Jahren in Adria entdeckt

Tief in der Adria schlummert ein Zeitzeuge: Zwei kroatische Taucher haben ein deutsches Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg in erstaunlich gutem Zustand entdeckt.

Im Brac-Kanal vor der kroatischen Küste haben zwei Berufstaucher eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. An einer Stelle, die bei einheimischen Fischern als “Zadivak” bekannt ist, stießen Damir Srzic und Bojan Runtic auf ein deutsches Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Fund bestätigt alte Erzählungen der Fischer, die von einem unbekannten Objekt in diesem Bereich wussten, ohne dessen genaue Natur zu kennen. Besonders beeindruckend ist der außergewöhnlich gute Erhaltungszustand des Wracks.

Die Entdeckung ereignete sich in einer Wassertiefe zwischen 30 und 60 Metern. “Anfangs konnten wir nicht unterscheiden, ob wir einen großen Felsen oder tatsächlich ein Schiff vor uns hatten”, berichtete Bojan Runtic in einem Gespräch mit dem kroatischen Fernsehsender HRT. “Als ich hinabtauchte, war das ein unglaubliches Erlebnis”. Erst beim dritten Tauchgang gelang es dem Team, das etwa 20 Meter lange und 5 bis 6 Meter breite Wasserfahrzeug vollständig zu lokalisieren.

Historischer Kriegsfund

Historische Dokumente bestätigen, dass es sich bei dem Wrack um ein deutsches Landungsboot handelt. Das Schiff sank im September 1944 während des deutschen Rückzugs bei einem Bombenangriff der Alliierten. Die niedrigen Temperaturen der Adria haben dazu beigetragen, dass das Wrack über 80 Jahre hinweg außergewöhnlich gut konserviert blieb – ein Phänomen, das auch bei einem bereits früher entdeckten Nazi-Flugzeug beobachtet wurde.

Bei ihren Tauchgängen fanden die Entdecker zahlreiche intakte Gegenstände: Maschinengewehre, Munitionskisten, deutsche Helme, Rettungswesten, Anker und sogar einen Kompass. Wie die beiden Taucher im HRT-Interview erklärten, befinden sich all diese Objekte noch an ihren ursprünglichen Positionen.

Zeitkapsel Unterwasser

“Es war etwas Besonderes, etwas in den Händen zu halten, das acht Jahrzehnte lang niemand berührt hatte“, so Srzic. Zu den bemerkenswerten Funden zählte auch das Essgeschirr eines Soldaten, das genau so vorgefunden wurde, wie es 1944 zurückgelassen worden war.

Militärische Aufzeichnungen dokumentieren, dass 1944 in dieser Region insgesamt fünf deutsche Kriegsschiffe durch Bombenangriffe versenkt wurden. Srzic und Runtic kennen bereits die ungefähren Positionen von zwei weiteren Wracks und haben vor, ihre Erkundungen fortzusetzen.

An anderer Stelle der kroatischen Adriaküste stellt derzeit ein rätselhafter Betonblock auf dem Meeresgrund Wissenschaftler vor ein ungelöstes Rätsel.