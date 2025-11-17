Absurde Verkehrssituation in Bosnien: Schnellstrasse fertig gebaut und trotzdem gesperrt

Die Schnellstraße bei Vitez steht fertig, bleibt aber gesperrt. Der Bauabschnitt der Schnellstraße Lasva – Nevic Polje bei Vitez ist zwar fertiggestellt, kann jedoch vorerst nicht für den Verkehr freigegeben werden.

Obwohl die Arbeiten am sogenannten LOT 5 vom Verkehrsknoten Vitez bis Nevic Polje abgeschlossen sind und derzeit die technische Abnahme durch das Ministerium für Raumplanung der Föderation Bosnien und Herzegowina (eine der beiden Hauptentitäten Bosniens) läuft, fehlt noch ein entscheidendes Teilstück.

Fehlendes Verbindungsstück

Wie die Autobahngesellschaft der Föderation BiH mitteilt, handelt es sich dabei um einen 560 Meter langen Abschnitt durch die Gewerbezone Vitez samt Kreisverkehr an der Hauptstraße M-5. Für diesen Bereich laufen die Bauvorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Trotz aller Bemühungen kann die Verkehrsfreigabe des fertigen Streckenabschnitts LOT 5 erst erfolgen, wenn auch der vorgelagerte Schnellstraßenabschnitt LOT 4 fertiggestellt ist.

Die gesamte Schnellstraße durch den Kanton Zentralbosnien soll künftig bis Jajce führen.