“Nicht das Geld, die Hoffnung fehlt” – Experten warnen vor Balkan-Entvölkerung

Die demografische Krise auf dem Balkan spitzt sich dramatisch zu. Besonders in Bosnien und Herzegowina zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab: Die Bevölkerungszahl ist 2023 bereits unter drei Millionen gesunken und könnte bis 2070 auf nur noch 1,5 Millionen Menschen schrumpfen. Experten wie Prof. Dr. Ulf Brunnbauer und Prof. Dr. Amer Osmic warnen vor den weitreichenden Folgen dieser Entwicklung für die gesamte Region.

Der Bevölkerungsrückgang hat mehrere Ursachen. Neben niedrigen Geburtenraten und hoher Sterblichkeit treibt vor allem die massive Abwanderung junger Menschen die demografische Krise voran. Studien belegen, dass nicht primär die höheren Gehälter in westeuropäischen Ländern den Ausschlag geben. Vielmehr sind es die allgegenwärtige Korruption, Vetternwirtschaft und fehlende Zukunftsperspektiven, die junge Menschen zur Emigration bewegen.

Lösungsansätze anderswo

Ein Blick über die Grenzen des Balkans zeigt mögliche Lösungsansätze. Österreich etwa konnte seinen Bevölkerungsrückgang durch Zuwanderung ausgleichen. In Südosteuropa fehlt jedoch weitgehend die gesellschaftliche Akzeptanz für Immigration – besonders wenn potenzielle Zuwanderer sich äußerlich von der einheimischen Bevölkerung unterscheiden.

Finanzielle Anreize der Regierungen greifen hier zu kurz, da sie die tieferliegenden strukturellen Probleme und notwendigen kulturellen Veränderungen nicht adressieren. Ohne grundlegende Änderungen in Politik und gesellschaftlichen Einstellungen wird der demografische Teufelskreis kaum zu durchbrechen sein.

Notwendige Reformen

Ein vielversprechender Ansatz könnte in der gezielten Verbesserung der Lebensbedingungen liegen. Die Regierungen der Region müssten dringend Maßnahmen ergreifen, um Beschäftigungsquoten zu steigern und die Lebenserwartung zu verbessern. Dadurch ließe sich das bisher ungenutzte Arbeitskräftepotenzial aktivieren.

Dies erfordert jedoch eine Politik, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientiert, statt auf populistische Rhetorik und Klientelwirtschaft zu setzen. Ohne tiefgreifende politische und gesellschaftliche Veränderungen steht die Balkanregion vor einer düsteren demografischen Zukunft.

Was fehlt, ist vor allem eines: Hoffnung – jenes entscheidende Element, das Menschen zum Bleiben bewegen und gleichzeitig die Offenheit für Zuwanderung fördern könnte.