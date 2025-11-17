Bäckerei-Horror: Mann ging mit Tellern auf Partnerin los

Wasserflaschen, zerschmetterte Teller und scharfe Scherben als Waffe – in einer Grazer Bäckerei eskalierte ein Beziehungsstreit zum öffentlichen Gewaltausbruch.

In einer Bäckerei in St. Peter kam es am Samstag kurz nach Mittag zu einem schockierenden Zwischenfall. Ein 54-jähriger Grazer attackierte seine Lebensgefährtin zunächst, indem er sie mit zwei Wasserflaschen übergoss. Anschließend zerschmetterte er Teller und bedrohte die Frau mit den scharfkantigen Scherben.

Zahlreiche besorgte Gäste alarmierten die Polizei, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort eilten. Ein beherzter Gast vom Nachbartisch griff ein und versuchte, die Frau zu schützen. Bei der folgenden Auseinandersetzung zwischen dem Helfer und dem Angreifer wurde der 54-Jährige verletzt.

Polizeilicher Einsatz

Die Beamten konnten den Täter schließlich überwältigen und festnehmen. Nach einer medizinischen Behandlung im LKH Graz wurde der Mann ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Bei seiner Befragung räumte der aggressive Grazer die Vorwürfe teilweise ein.

Am Montag erfolgte die Überstellung des 54-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini.

Seine Partnerin blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.